Son Mühür- İzmir ve Ege Bölgesi sanayisinin en önemli üretim merkezlerinden Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ), Onursal Başkanı Mary Tuncer’in vefatıyla yasa boğuldu.

ESBAŞ’ın kurumsal yapısının şekillenmesinde ve uluslararası standartlara ulaşmasında uzun yıllar önemli görevler üstlenen Tuncer’in ölümü, bölge sanayicileri ve şirket çalışanları arasında derin üzüntü yarattı.

"Mary Tuncer’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz..."

ESBAŞ’tan yapılan yazılı taziye açıklamasında, "Acı kaybımız. Şirketimizin kuruluşunda ve bugünlere ulaşmasında büyük emeği bulunan, ESBAŞ ve Ege Serbest Bölgesinin gelişimine ve büyümesine yıllar boyunca değerli katkılar sunan, Değerli Kurucu Başkanımız merhum Kaya Tuncer’in kıymetli eşi ESBAŞ’ın Onursal Başkanı Sayın Mary Tuncer’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaya Tuncer’in 2012 yılındaki vefatının ardından ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Mary Tuncer, Ege Serbest Bölgesi’nin büyüme ve yatırım süreçlerini yürüttü.

25 bin kişilik istihdam ve 5,5 milyar dolarlık hacim

Tuncer’in yönetimde olduğu dönemde Ege Serbest Bölgesi, Türkiye’nin en yüksek ticaret hacmine ulaşan serbest bölgelerinden biri konumuna geldi.

Bölge; 25 bin kişilik istihdam kapasitesine, yıllık 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmine ve 2,5 milyar dolarlık ihracata ulaştı.

"İnsana Değerde Liderlik Büyük Ödülü"

Mary Tuncer döneminde kurumsal yapısını güçlendiren şirket, "İnsana Değerde Liderlik Büyük Ödülü" ve "Kalite Ödülü" gibi uluslararası alanda tanınan ödüllere layık görüldü.