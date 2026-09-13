Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in liman kenti Aliağa, tarihin en gururlu günlerinden birini daha geride bıraktı. 13 Eylül 1922’nin o çetin mirası, kentin sokaklarında bugün aynı inançla yankılandı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenler sadece bir kutlama değil, adeta geçmişe yazılmış bir vefa mektubuydu. Düşman çizmelerinin bu topraklardan sökülüşünün üzerinden tam 104 koca yıl geçti.

Protokolün tam kadro yer aldığı buluşmada tören, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla hareketlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından meydandaki kalabalık, tarihin en sancılı ama en şerefli sayfalarına doğru kısa bir yolculuğa çıktı.

25. Alay’ın mirası ve Başkan Öztürk’ün vurgusu

Kürsüye gelen Aliağa Belediyesi Başkan Vekili Mesut Öztürk, kalabalığa seslenirken lafı uzatmadı. 9 Eylül’de İzmir’le başlayan büyük uyanışın, 13 Eylül’de Aliağa’nın dağlarında ve ovalarında nasıl zaferle taçlandığını net cümlelerle aktardı.

Öztürk, konuşmasında unutulmaması gereken isimlerin altını çizdi. Yüzbaşı Mehmet Sait Bey’in komutasındaki 25. Alay’ın neferleri bu topraklara canını koydu. Öztürk, "Aliağa’mızın gurur günü kutlu olsun" derken, salonda yatan o büyük fedakarlığın taze hissi herkesin yüzündeydi.

Zeybeğin gücü ve tarihe bakan fotoğraflar

Resmi protokolün ardından meydanın atmosferi bir anda değişti. Atatürk Ortaokulu öğrencisi Cemre Sude Bülbül’ün seslendirdiği şiir, kalbinde vatan sevgisi taşıyan herkesin tüylerini ürpertti. Ardından sahne alan Aliağa Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, sergilediği zeybek gösterisiyle coşkuyu zirveye taşıdı. Toprağa basan her ayak sesi, bağımsızlığın ne kadar pahalıya mal olduğunun adeta bir müziğiydi.

Etkinlikler meydanla sınırlı kalmadı. Aliağa Belediyesi’nin hazırladığı “Kurtuluştan Cumhuriyet’e Aliağa” fotoğraf sergisi, geçmişin solmuş ama anıları hala canlı karelerini bugüne taşıdı. Günün finali ise Aliağa Kabristanlığı’ndaki şehitlikte yapıldı. Dualar edildi, karanfiller bırakıldı. 104 yıl önce yazılan destan, bugün aynı azimle yaşamaya devam ediyor.