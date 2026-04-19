Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında, dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Tutuklanan Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi de ortaya çıktı. Sonel, ifadesinde Gülistan Doku’yu şahsen tanımadığını öne sürdü.

''Şahsen tanımam...''

Mustafa Türkay Sonel, ifadesinde kendisini şu sözlerle savundu:

“Ben Gülistan Doku’yu şahsen tanımam. Herhangi bir yerde herhangi bir süreyle görüşmedim. Hiçbir şekilde iletişim olmadı. Sadece kaybından sonra herkes gibi ben de basından duyduğum kadarıyla tanıdım. Ben Gülistan Doku’nun kayıp olması haberlerine kadar ismini bile duymadım. Benim bildiğim kadarıyla arkadaş grubumdan hiçbirisi Gülistan Doku'yu tanımazdı. Umut Altaş ve Uğurcan Açıkgöz’ün 2019-2020 yıllarında kullandıkları hatlardan başka hatları veya patates hat diye tabir edilen hatlar konusunda ne desem yalan olur, bilmiyorum çünkü. Mesela benim numaram çocukluğumdan beri aynıdır, hiç değişmedi, yıllardır da benden başkası bu hattı kullanmaz.”

Alınan tanık beyanlarında bir kadını hamile bıraktığı iddiasının sorulması üzerine Mustafa Türkay Sonel, bu iddiaya ilişkin açıklamalarda bulunarak ifadesine şu sözlerle devam etti: “Böyle bir durum söz konusu bile olamaz, öyle bir durum varsa ispatlasınlar. Gizli tanığın beyanındaki olay ile ilgili hiçbir bilgim ve alakam yoktur. Bu durumları yaşamamın tek sebebi babamın makamıdır."