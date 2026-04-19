Son Mühür - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu’nun kapanış töreni kapsamında düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, 3 gün süren forumda küresel diplomasinin Antalya’da bir araya geldiğini belirterek, 23 devlet ve hükümet başkanı, 13 başkan yardımcısı ile 50 bakanın ağırlandığını ifade etti.

Forumda 52 oturum gerçekleştirildiğini aktaran Fidan, “150 ülke ve 66 uluslararası kuruluştan katılım sağlandı. Farklı görüşler aynı masadaydı. Mevcut krizleri ele aldık ve somut adımları değerlendirdik” dedi.

''Gazze Barış Planı’nın ele alındı''

Gazze konusuna da değinen Hakan Fidan, 6 Müslüman ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Gazze Barış Planı’nın ele alındığını belirterek, “Diplomasiyi barışın anahtarı olarak görüyoruz. Taraflar arasında arabuluculuk rolümüzü sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır’ın katılımıyla yapılan görüşmelerde bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi ve istikrarın sağlanmasına yönelik somut adımların ele alındığını aktaran Fidan, Gazze’deki insani krizin sona erdirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

''Umutluyuz...''

Hakan Fidan, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ateşkesin uzatılması konusunda iyimser olduğunu belirten Fidan, “Kimse ateşkes sonrası savaşın yeniden başlamasını istemiyor. İki haftalık sürede çözüm zor, ancak uzatma konusunda umutluyuz” ifadelerini kullandı.

İsrail'e sert sözler

Hakan Fidan, İsrail’e yönelik sert açıklamalarda bulunarak, “ İsrail, İslam karşıtı ittifak kurdu. Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile askeri iş birlikleri var. Bu durumu görmezden gelemeyiz” dedi. Fidan, İsrail’in yayılmacı politikalarının artık yalnızca bölgesel değil, küresel bir güvenlik sorunu haline geldiğini vurguladı.

Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirten Fidan, İsrail’in bölgedeki askeri faaliyetlerine karşı uluslararası toplumun daha etkin rol alması gerektiğini ifade etti.