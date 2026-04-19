Son Mühür - Kütahya'nın Tavşanlı’da sosyal medyada ortaya atılan taciz iddiası gündem yarattı. Üç genç kızın buluşmaya çağırdığı bir kişi darbedilerek kadın kıyafeti giydirildi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaşanan olay, sosyal medya üzerinden taciz iddiasıyla kısa sürede gündeme oturdu. Üç genç kız, kendilerini taciz ettiğini öne sürdükleri kişiyi planlı şekilde buluşmaya çağırdı. Buluşmanın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerin sosyal medyada yayılması olayın kamuoyunda geniş yankı uyandırmasına neden oldu.

Kadın kıyafeti giydirip kayda aldılar

Görüntülerde, şüphelinin yere yatırılarak darbedildiği ve ardından kadın kıyafetleri giydirildiği anlar yer aldı. Olayın cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ve sosyal medyada paylaşıldığı görüldü.

Gözaltına alındılar

Olayın ardından polis ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan 3 genç kız, çıkarıldıkları mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.