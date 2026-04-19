Tuncay Sonel, Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ’da gözaltına alındıktan sonra Erzurum’a getirildi. Emniyetteki işlemleri süren Sonel’in gözaltı süresinin uzatıldığı bildirildi.

Soruşturma süreci Erzurum’a taşındı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında dönemin valisi Sonel hakkında işlem yapılması için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı gönderdi. Bu yazı üzerine harekete geçen Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Sonel, 17 Nisan’da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemler sürüyor

Sonel, emniyet ekipleri tarafından 18 Nisan sabah saatlerinde Erzurum’a getirildi. Burada işlemleri devam eden eski valinin gözaltı süresinin uzatıldığı öğrenildi.

Yetki maddesi devreye girdi

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161’inci maddesi kapsamında, vali ve kaymakamların kişisel suçlarına ilişkin soruşturma ve kovuşturma yetkisinin, görev yapılan yerin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesi’nin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ağır Ceza Mahkemesi’ne ait olduğu hükmü doğrultusunda Sonel’in adli işlemleri Erzurum’da yürütülüyor.