Son Mühür- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir siyasetinin son dönemde en çok sözü edilen isimlerinden biri haline gelen Yeliz Tunç'a zorlu bir görev verdi.

CHP'deki parti içi iktidar savaşı döneminde Özgür Özel ve kurmaylarına yönelik muhalefetiyle dikkat çeken Yeliz Tunç, mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu ekibinin Genel Merkez'e girişinde en ön saflarda yer alanlardan biri olarak dikkati çekmişti.

Kılıçdaroğlu'na açık destek...



İlk günden bu yana CHP'deki saflaşmada Kılıçdaroğlu'ndan yana açık tavır alan Yeliz Tunç, Özgür Özel'in 31 Mart sürecinde aday belirlerken yaptığı hataları eleştiren sosyal medya videosuyla tüm Türkiye'nin konuştuğu isim haline gelmişti.

Demirci'nin kadrosuna dahil oldu...



Yeliz Tunç, Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı atama kararıyla İşçi ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Demirci'nin kadrosunun parçası oldu.



''Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizde, İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı bünyesinde görev yapma onurunu şahsıma tevdi eden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bu görevlendirmeyi uygun gören İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Adnan Demirci'ye teşekkür ediyorum'' diyen Yeliz Tunç,

''Bu anlamlı görevi; partimizin değerlerine, emeğin onuruna ve sivil toplumun gücüne yakışır bir anlayışla, sorumluluğunun bilinci içinde yerine getirmek için var gücümle çalışacağım.

Şahsıma duyulan güvene layık olmak en büyük gayretim olacaktır'' mesajı verdi.