Son Mühür- CHP İstanbul il örgütünün düzenlediği rozet takma töreni Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajlarından çok cast ajansından parayla figüran taşındı iddialarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Organizasyonu yöneten Gürsel Tekin, figüran iddialarının ilk olarak Gazete Pencere ve BirGün gazetesinden çıktığına dikkat çekerek, CHP'nin eski yönetimiyle bu medya kuruluşları arasında yüksek miktarda para transferi olduğunu öne sürmüştü.

Gazete Pencere adına harekete geçen Yazvuz Oğhan Gürsel Tekin'in iddialarını yargıya taşıdı.

Avukat Hüseyin Ersöz duyurdu...



Yavuz Oğhan'ın avukatı Hüseyin Ersöz,

''Gazeteci "çağının tanığı" olan kişidir. Hiçbir siyasetçi eleştiriden bağışık olamaz. Birgün Gazetesi'nde yayınlanan haber üzerinden, siyasilerin gazetecileri hedef göstermesi "demokratik olgunlukla" açıklanabilecek bir durum değildir'' mesajıyla Gürsel Tekin hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Tekin'den yargıda görüşürüz mesajı...



Ersöz'ün paylaşımına göndermede bulunan Gürsel Tekin,

''Maşallah diyelim, hem CHP'de danışmanlık adı altında düzenli maaş alacaksın hem de arkasından okkalı faturalar keseceksin..

İşin en güzel kısmı ne biliyor musunuz; rakamlar haricindeki o "itiraf" kısmı zaten her şeyi ele veriyor. Sadece maaşla doymayıp üstüne kestiğiniz o faturaların dökümünü, bir danışmanın bu kadar kalemi nasıl tuttuğunu milletimiz yakında bizzat görecek. Danışmanlık kisvesi altında kesilen o faturaların hikayesini yargı önünde tek tek konuşturacağız, az sabır'' sözleriyle yargı sürecine dikkat çekti.

