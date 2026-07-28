Son Mühür- CHP’de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen katılım töreninde cast ajansından figüran oynatıldığı iddiaları adliyeye taşındı. Figüran katılımı olduğu iddiaları üzerine, haberleri yapan ve yayımlayan dört gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazetecileri ifadeye çağırdı.

Süreç, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanan Gürsel Tekin’in suç duyurusuyla başlamıştı.

Tören değil film seti: Ajans sahibi doğrulamıştı

Her şey Sarıyer'deki üye katılım töreniyle çıktı ortaya. BirGün’de çıkan haber, salondaki bazı kişilerin ajans üzerinden getirildiğini belgeliyordu. Hatta o gün oradaki kalabalığın bir kısmı, siyasi bir etkinliğe katıldığından habersizdi. Paralarını alıp rol gereği alkış tutmuşlardı. İddialar havada kalmazken ajans sahibi de olayı açıkça doğruladı. Skandal büyüdü.

Hangi gazeteciler ifade verecek?

Yaşanan bu gelişmenin ardından savcılık harekete geçti. Haber altında imzası bulunan BirGün muhabiri Ebru Çelik ve gazetenin Web Koordinatörleri Uğur Koç ile Berkant Gültekin savcılığa gidecek. Sözcü muhabiri Nedim Bayhan da ifadeye çağrılan bir diğer isim.

Gazetecilerin önümüzdeki günlerde adliyeye giderek soruşturma kapsamında ifade vermesi bekleniyor.

