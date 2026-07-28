Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Belediyenin Gençlik Merkezi Sorumlusu T.G., Muğla’nın Marmaris ilçesinde tatil yaptığı otelde polis baskınıyla gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir süredir adım adım izledikleri şüpheliyi otel odasında kelepçeledi. Sorgu için direkt Antalya’ya getirildi.

Bilgisayarlar ve kayıtlar inceleniyor

Marmaris’teki operasyonla eş zamanlı olarak Antalya’da da hareketli saatler yaşandı. Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Atatürk Parkı içinde yer alan Gençlik Merkezi’ne operasyon düzenledi.

Saatlerce süren aramalarda binadaki dijital materyaller mercek altına alındı. Polis ekipleri, tüm bilgisayarlara, güvenlik kamerası hard disklerine ve resmi belgelere el koyarak emniyete götürdü. Tesis genelinde incelemeler sürüyor.

Böcek’e ‘Baba’ diyordu: Görev değişimi dikkati çekti

Gözaltına alınan T.G.’nin geçmişi ve sosyal medya paylaşımları ise dosyadaki dikkat çekici detaylar arasında. Şüphelinin, yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e sosyal medyada sık sık ‘baba’ ifadesiyle hitap ettiği görüldü.

T.G., Böcek’in tutuklanmasının ardından Gençlik Merkezi ile Genç Antalya Gönüllüleri Programı’nın birim sorumluluğu görevine getirilmişti. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.