Başarılı oyuncu Metin Akdülger son yıllarda hem tiyatroda hem de televizyon projelerinde dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Dizi, film ve tiyatro alanında üretkenliğiyle bilinen Akdülger'in kariyer yolculuğu ve geçmişi sıkça merak ediliyor. Bursa'da dünyaya gelen ve üniversite eğitimiyle İstanbul'a taşınan Akdülger, sahneyle lise yıllarında tanıştı ve bu ilgi giderek profesyonel bir kimliğe dönüştü.

Oyunculuğa küçük tiyatro oyunları ile adım atan Metin Akdülger, Koç Üniversitesi'nde okurken oyunculuk dersleri aldı ve kısa filmler çekti. Üniversite döneminde Yıldız Kenter'den ders alma şansı buldu ve bu süreçte sahneye olan ilgisini pekiştirdi. Ardından Craft Tiyatro'ya katıldı ve profesyonel kariyerine adım attı.

Metin Akdülger Kimdir, Nereli?

Metin Akdülger, 10 Nisan 1988'de Bursa'da göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğunu Bursa'da aile çiftliğinde geçirdi. Lise yıllarında tiyatro ile ilgilendi, üniversite için İstanbul'a taşındı ve Koç Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. Üniversite eğitimi sırasında Yıldız Kenter’den ve sonrasında Merve Taşkan’dan oyunculuk dersleri aldı. Craft Tiyatro’da profesyonel rol almaya başladı; 2012’de Kaset oyunuyla tiyatro dünyasına profesyonel olarak giriş yaptı.

Yer Aldığı Projeler

Metin Akdülger televizyon yolculuğuna 2013’te Medcezir dizisinde Orkun karakteriyle başladı. Ardından felç geçiren bir futbolcunun hikayesini anlatan Bensiz filminde başrol oynadı. Tiyatroda Maşenka (2014), Kahramanlar Hep Erkek (2016) ve Baldan Karanlık (2017) gibi oyunlarda sahne aldı.

Dizi kariyerine Analar ve Anneler (2015) ve Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016-2017) ile devam etti. Muhteşem Yüzyıl Kösem’de Sultan IV. Murad’ı canlandırdı. Sonraki yıllarda Şahsiyet, Yarına Tek Bilet, İnsanlar İkiye Ayrılır, Atiye, Kulüp, Dünyayla Benim Aramda, Kimler Geldi Kimler Geçti ve Sandık Kokusu adlı dizilerde rol aldı. Oyunculuğunu farklı karakterlerle kanıtladı ve hem televizyon hem de dijital platformlarda izleyiciyle buluştu.