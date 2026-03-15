İstanbul Kağıthane, moda tasarımcısı ve dijital platform ünlüsü Ayşegül Eraslan’ın (27) evinde ölü bulunmasının şokunu yaşıyor. Ortabayır Mahallesi'ndeki dubleks dairesinde hayatını kaybeden Eraslan’ın, Mısır tatilinden döndükten sadece iki gün sonra gerçekleşen ölümü üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Genç kadının cansız bedeni, kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis eşliğinde girilen dairede merdiven boşluğuna asılı halde bulundu. Yapılan ilk incelemelerde, Eraslan'ın yaşamına son vermeden önce derin hüzün ve sitem içeren notlar bıraktığı belirlendi.

Kamera kayıtları ortaya çıkardı

Polis ekiplerinin titizlikle incelediği güvenlik kamerası görüntüleri, trajik olaydan yaklaşık bir saat önce daireye oyuncu Sunay Kurtuluş’un (28) geldiğini saptadı. Görüntülerde binaya giren ve kısa süre sonra ayrılan Kurtuluş, soruşturma kapsamında "bilgi sahibi" sıfatıyla emniyete davet edildi. İfadesinde Eraslan ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını belirten Kurtuluş, olay günü evde çay içip şakalaştıklarını, ancak Eraslan’ın kendisine attığı bir tokadın ardından aralarında kısa süreli bir gerginlik yaşandığını ve evden ayrıldığını dile getirdi. Ayrılmadan önce Eraslan'ın kendisine bir şapka hediye ettiğini de ekleyen Kurtuluş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sosyal medyadaki gizemli paylaşım ve kanlı mektup

Ayşegül Eraslan’ın ölmeden kısa bir süre önce dijital mecralarda paylaştığı "Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım" mesajı, takipçileri ve yakınları arasında büyük üzüntü yarattı. Evde yapılan aramalarda ise beyaz bir pano üzerine yazılmış ve üzerinde kan izleri bulunan veda mektupları ele geçirildi. Eraslan’ın, yaşamına son verme kararı almadan önce bileğini kestiği ancak yaranın derin olmaması nedeniyle o esnada mektubunu yazdığı değerlendiriliyor. Notlarda yer alan "Kalbim kırık, bunu aşamıyorum, babamdan özür dilerim ama annem kadar yalnızım" ifadeleri, genç kadının yaşadığı duygusal boşluğu ve travmaları gözler önüne serdi.

Geçmişteki intihar girişimleri ve aile içi şiddet iddiaları

Soruşturma derinleştikçe Eraslan’ın daha önce de benzer girişimlerde bulunduğu ancak bu durumların resmi kayıtlara yansımadığı bilgisine ulaşıldı. Arkadaşlarının ifadelerine göre, başarılı tasarımcının son bir yıl içerisinde iki kez bileklerini keserek hayatına son vermeye çalıştığı öğrenildi. Genç kadının bıraktığı mektuplarda çocukluk yıllarına dair ağır ithamlar bulunması dikkat çekti. Ne anne ne de baba sevgisi gördüğünü belirten Eraslan'ın, geçmişte yoğun şiddete maruz kaldığını dile getirdiği notlar, olayın psikolojik boyutuna ışık tuttu.

3 telefon inceleme altında: Son mesajlar çözülüyor

Polis, Ayşegül Eraslan’a ait olduğu belirlenen üç adet cep telefonuna incelemek üzere el koydu. Ölümünden hemen önce kardeşini aradığı ve yakın bir dostuna veda mesajı gönderdiği tespit edilen fenomenin dijital izleri, olayın ardındaki perdeyi aralayacak. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Eraslan’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ve telefon incelemelerinin ardından netlik kazanacak. Evdeki köpeklerine iyi bakılmasını vasiyet eden genç tasarımcının ölümü, hem moda dünyasında hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.