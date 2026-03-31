Son Mühür- İran merkezli savaşın gölgesinde dalgalı seyrini sürdüren Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kaybederek 12.626,35 puandan tamamladı.

Endeks haftanın ikinci, Mart ayının son işlem gününe yüzde 0.19'luk yükselişle 12.650 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.700 ve 12.800 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Asya borsaları negatif...



Orta Doğu merkezli savaşın yarattığı enerji krizini yakından hisseden Asya'da borsalar günü düşüşle kapattı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 azaldı.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 4.563 dolardan, gram altın 6.525 liradan,

gümüş 72.12 dolardan

Brent petrol 107.12 dolardan,

Bitcoin 67.342 dolardan alıcı buluyor.

