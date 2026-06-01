Son Mühür- Mahkemenin CHP kurultayı için verdiği "mutlak butlan" kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturması, Ankara’da hukuki bir tartışma başlatsa da İzmir örgütü safını belirledi. Gözlerin çevrildiği CHP İzmir İl Başkanlığı, sürecin hemen ardından tüm ilçe başkanlarını bir toplantıda bir araya getirdi. İl Başkanı Çağatay Güç ev sahipliğinde gerçekleşen kritik zirveden, Ankara’ya çok net bir "Özgür Özel" mesajı çıktı.

"Özgür Özel’in liderliğinde dimdik ayaktayız"

Toplantının ardından örgütsel duruşu ilan eden isim CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç oldu. Sosyal medya hesabından kararlı bir açıklama yayınlayan Güç, tüm ilçe başkanlarıyla birlikte güncel gelişmeleri ve önlerindeki yol haritasını masaya yatırdıklarını belirtti.

İzmir’in tavrının net olduğunun altını çizen Güç, "Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e, partimize ve demokrasimize yönelik saldırılar karşısında birlik ve dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurguladık" ifadelerini kullandı. Yaşanan süreci bir "kuşatma ve siyasi müdahale hamlesi" olarak nitelendiren İl Başkanı, CHP örgütünün gücünü halktan aldığını ve bu müdahaleden yara almadan çıkacağını savundu.

"Birlikte güçlüyüz" mesajıyla kararlılık ilanı

Basına kapalı gerçekleştirilen örgütsel değerlendirme toplantısında, İzmir’deki saha çalışmalarının hız kesmeden devam etmesi kararlaştırıldı. Ankara’daki liderlik tartışmalarının İzmir’deki yerel yönetim ve örgüt çalışmalarını etkilemesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Çağatay Güç açıklamasını, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, halkın iradesine, demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız" sözleriyle tamamladı. Toplantı salonundan yansıyan kareler, İzmir örgütünün bu süreçte motivasyonunu kaybetmediğini ve Özgür Özel yönetimine olan bağlılığını tazelediğini gösterdi.

İki ilçe başkanı katılamadı

Öte yandan, İzmir genelindeki birlik havasının somutlaştığı bu kritik toplantıya iki isim mazeretleri nedeniyle katılım gösteremedi. CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut ve CHP Çeşme İlçe Başkanı Seyit Dolunay Onur'un salonda yer almadığı görüldü.

