2019 yılında nikah masasına oturan model ve sunucu Sezgi Sena Akay ile iş insanı Emir Hasoğlu'nun 3 yıllık evlilikleri anlaşmalı olarak sona erdi. Çiftin boşanma haberinin ardından taraflardan peş peşe açıklamalar geldi. Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılıkta oğulları Ali Kerim'in velayetinin anne Sezgi Sena Akay'a verildiği öğrenildi.

Boşanma süreci sosyal medyaya da yansıdı. Önce Emir Hasoğlu "Sezgi Sena Akay ile hiçbir bağım kalmamıştır. Hayatı ile ilgili yorum yapmayacağım. Oğlum Ali Kerim için hukuk yoluna başvuracağım" paylaşımını yaptı. Bu açıklamanın ardından gözler Sezgi Sena Akay'a çevrildi. Ünlü model de sessizliğini bozarak evliliği bitirme kararını kendisi aldığını duyurdu.

Emir Hasoğlu Kimdir?

Emir Hasoğlu, magazin dünyasında Sezgi Sena Akay ile yaptığı evlilikle tanınan bir iş insanı. Kamuoyunda özel hayatıyla çok fazla yer almayan Hasoğlu'nun hangi sektörde faaliyet gösterdiğine dair net bilgiler bulunmuyor. Sezgi Sena Akay ile 6 Nisan 2019 tarihinde evlenen Hasoğlu, bu evlilikten Ali Kerim adında bir erkek çocuk sahibi oldu. Çift 2022 yılında yollarını ayırdı.

Neden Boşandılar?

Sezgi Sena Akay boşanma gerekçesini sosyal medya hesabından açıkladı. Ünlü model, "Birbirimizi tanımadan, çok kısa sürede evliliğe taşıdığımız birlikteliğimizi, yaşadığımız anlaşmazlıklar dolayısıyla bitirme kararı aldım. Anlaşmalı olarak boşandık" ifadelerini kullandı. Akay ayrıca "Boşanma sonrasında her iki taraf için de bir alışma ve kabullenme süreci olduğundan kendisinin henüz bu süreci atlatamadığını düşünüyorum" dedi.

Emir Hasoğlu ise ayrılık sonrası yaptığı açıklamada evlilikle ilgili detay vermezken, "Oğlum Ali Kerim için hukuk yoluna başvuracağım" sözleriyle dikkat çekti. Çiftin oğulları Ali Kerim'in velayeti mahkeme kararıyla anne Sezgi Sena Akay'a verildi.