25 yaşındaki Temel, bugün Galata Köprüsü ayağında kurduğu tezgâhın önünde oluşan fotoğraf kuyruklarıyla gündemde. Rusya'dan Yunanistan'a, Ukrayna'dan Balkanlar'a kadar birçok ülkeden turist, İstanbul turuna onu görmek için Karaköy durağını ekliyor. Tezgâhı artık sadece mısır satılan bir yer değil, ziyaret noktası haline geldi.

Alper Temel Kaç Yaşında, Aslen Nereli?

Alper Temel 25 yaşında. Tüm yaşamı ve çalışma hayatı İstanbul'da geçtiği için kamuoyunda İstanbullu esnaf olarak biliniyor. Aslen nereli olduğu konusunda bugüne kadar net bir açıklama yapmadı ve özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.

Beyoğlu'na bağlı Karaköy sahilinde, genellikle tünel çıkışı ve Galata Köprüsü'ne yakın noktalarda mısır ve kestane satıyor. Düzgün fiziği, doğal duruşu ve müşterileriyle kurduğu samimi diyaloglar sayesinde kısa sürede dikkat çekti. Instagram'da alpertemel04 kullanıcı adıyla aktif ve tezgâhından günlük videolar paylaşıyor.

Alper Temel Nasıl Ünlü Oldu?

Ünü tamamen tesadüfle başladı. Karaköy'de çalışırken farkında olmadan kaydedilen bir videosu TikTok'ta milyonlarca izlenmeye ulaştı. Görüntü kısa sürede viral oldu ve Türkiye sınırlarını aştı. Özellikle Rus ve Ukraynalı turizm bloggerları onu İstanbul'un yeni simgelerinden biri olarak tanıttı.

Popülerlik öyle büyüdü ki bazı tur acenteleri İstanbul programlarına 'yakışıklı mısırcıyı ziyaret' maddesini ekledi, Yunanistan'dan televizyon ekipleri röportaj için İstanbul'a geldi. Şu an önceliği tezgâhını işletmek olsa da kamera karşısına geçmeye sıcak bakıyor. Gelen senaryo tekliflerini değerlendirebileceğini söylüyor. Seyyar satıcılıktan sosyal medya fenomenliğine uzanan hikayesiyle Alper Temel, İstanbul sokak kültürünün 2026'daki en dikkat çeken yüzü olmaya devam ediyor.