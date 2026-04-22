Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir'de bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte hem eğlenip hem de bütçelerini yormayacağı alternatifler şehrin dört bir yanına yayılmış durumda. Kültürpark'tan Doğal Yaşam Parkı'na kadar uzanan geniş yelpazede, her yaş grubuna hitap eden dolu dolu bir şenlik takvimi oluşturuldu. Şehirde bayram havasını doyasıya yaşatacak adresler ve saatleri kesinleşti.

KÜLTÜRPARK'TA BÜYÜK ŞENLİK HEYECANI

Etkinliklerin merkez üssü olarak belirlenen Kültürpark, kapılarını devasa bir şenlik için açıyor. Saat 13.00 itibarıyla başlayacak olan organizasyonda çocuklar için özel olarak hazırlanan survivor parkurları ve dev jenga oyunları yer alıyor. Eğlencenin zirveye çıkacağı alanda kurulan şişme oyuncakların yanı sıra çocukların yeteneklerini keşfedebileceği tam yirmi beş farklı atölye çalışması bulunuyor. Ayrıca çocuk korosunun seslendireceği şarkılarla bayram coşkusu tüm parka yayılacak.

MÜZİK VE EĞLENCE DOLU SAATLER

Bayramın neşesi sadece oyun alanlarıyla sınırlı kalmıyor; birbirinden renkli konserler de çocukları ve ailelerini bekliyor. Müziksever minikler için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) bünyesinde Güzelyalı'da saat 17.00'de özel bir çocuk konseri düzenlenecek. Akşam saatlerinde ise coşku daha da katlanacak. Sevilen sanatçı Gökçe, saat 18.00'de sahne alarak en hareketli şarkılarını İzmirli çocuklar için söyleyecek.

DOĞAL YAŞAM PARKI'NDA BAYRAM UZUYOR

Şehirdeki bayram kutlamaları sadece 23 Nisan günüyle sınırlı kalmıyor. Çocukların doğayla ve hayvanlarla iç içe vakit geçirmesini sağlamak amacıyla İzmir Doğal Yaşam Parkı da kapılarını ardına kadar açıyor. Yapılan planlamaya göre, kentin en büyük doğal yaşam alanlarından biri olan park, 26 Nisan tarihine kadar tüm çocuklara ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edecek.