KOSGEB kredisi ve destekleri kapsamında bu dönem girişimcilere 2 milyon liraya kadar kaynak sağlanacak. 2026 yılı ikinci dönem başvuruları 20 Nisan 2026 tarihinde açıldı ve 8 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek. Program iki ana başlık altında yapılandırılmış durumda. Birincisi İş Geliştirme Desteği, diğeri ise Kredi Finansman Desteği. Her iki başlık kendi koşulları ve üst limitleriyle farklı profildeki girişimcilere yönelik.

KOSGEB kredisi nasıl alınır?

Destekten yararlanmak isteyen girişimcilerin öncelikle KOSGEB'in resmi sistemi üzerinden online başvuru yapması gerekiyor. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra projeler belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirmeye alınıyor. Puanlama sonucu oluşan sıralamada ülke genelinde ilk 1000, il bazında ise ilk 6 proje jüri değerlendirmesine davet ediliyor.

Jüri ve kurul puanlarının ortalamasına göre son sıralama oluşturuluyor. Bu sıralamada ülke genelinde ilk 500, il bazında ilk 3 proje destek almaya hak kazanacak. Kadın veya genç girişimciler jüri puanı 50 ve üzeri olmasına rağmen sıralamaya giremeseler dahi Kredi Finansman Desteği'nden yararlanma imkanına sahip. Bu uygulama, dezavantajlı gruplara yönelik ayrıcalıklı bir düzenleme olarak öne çıkıyor.

KOSGEB İş Geliştirme Desteği ne kadar?

Program kapsamındaki ilk başlık olan İş Geliştirme Desteği ile girişimcilere 1,5 milyon liraya kadar yüzde 80 oranında geri ödemeli destek verilecek. Girişimcinin kadın, genç, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması durumunda bu üst limit 150 bin lira daha artırılacak. Yani özel gruplara yönelik toplam destek tutarı 1 milyon 650 bin liraya kadar çıkabilecek.

Destek kapsamında işletmelerin personel, makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve hizmet alımı gibi kalemlerdeki masrafları karşılanacak. Hizmet alımı başlığı altında eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet hakları giderleri yer alıyor. Geri ödemeli yapısıyla program, girişimcinin mali yükünü önemli ölçüde hafifletecek bir nitelik taşıyor.

Kredi Finansman Desteği detayları nedir?

Programın ikinci ayağı olan Kredi Finansman Desteği ile işletme sermayesi için 1 milyon liraya kadar kredi sağlanacak. Bu destek, KOSGEB ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla kullandırılacak. Kredinin finansman maliyetinin yüzde 50'si ise KOSGEB tarafından geri ödemesiz olarak karşılanacak. Azami kredi vadesi 36 ay olarak belirlendi.

Destek türü Üst limit Özellik İş Geliştirme Desteği 1,5 milyon TL %80 geri ödemeli Özel gruplar ek desteği +150 bin TL Kadın, genç, engelli, gazi, şehit yakını Kredi Finansman Desteği 1 milyon TL İşletme sermayesi, 36 ay vade Başvuru tarihleri 20 Nisan - 8 Mayıs 2026 Online başvuru

Girişimcilerin başvuru yapmadan önce iş planlarını, finansal projeksiyonlarını ve proje detaylarını hazır hale getirmeleri süreci kolaylaştıracak. Başvuruda kullanılacak resmi sistem KOSGEB'in kendi portalı olarak belirlenmiş durumda. Destekten yararlanan girişimciler, KOBİ ekosistemine girişte önemli bir avantaj elde etmiş olacak.