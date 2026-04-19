Emlak sektörü son dönemlerin en dalgalı süreçlerinden birini yaşıyor. Vatandaşlar barınma maliyetlerindeki değişimleri yakından takip ederken, açıklanan son istatistikler piyasadaki fiyat ve getiri dengesinin yön değiştirdiğini ortaya koydu. Uzun vadeli bir yatırım aracı olarak görülen gayrimenkulde, sekiz yıllık periyotta oluşan kira ve satış grafiği ezberleri bozdu. Düzenli olarak yayımlanan resmi veriler incelendiğinde, kiralardaki tırmanışın konutun kendi değer artışını gölgede bıraktığı tespit edildi.

EV FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ YÜZDE BİNİ AŞTI

Ekonomim'in TCMB verilerine dayandırdığı analize göre, konut birim fiyatlarında ciddi bir yükseliş yaşandı. 2018 yılının ilk çeyreğinde metrekare bazında ortalama 2.839 lira seviyesinde olan değerler, 2026 yılının aynı dönemine gelindiğinde 48.322 liraya ulaştı.

Sekiz yıllık bu süreçte ülke genelindeki değer artışı yüzde 1.602 oranında gerçekleşti. Büyükşehirler bazında incelendiğinde ise Ankara yüzde 2.144 ile öne çıkarken, İzmir'de yüzde 1.681, İstanbul'da ise yüzde 1.431 oranında bir tırmanış kaydedildi.

KİRA BEDELLERİNDEKİ TIRMANIŞ REKOR KIRDI

Gayrimenkul fiyatlarındaki yükselişten kiralar da nasibini aldı. 2018 yılının ilk üç aylık döneminde yüz metrekarelik standart bir dairenin ortalama aylık getirisi 1.111 lira iken, 2026 yılının aynı periyodunda bu rakam 24.188 liraya kadar yükseldi.

81 ilde sekiz yıllık kira artış oranı yüzde 2.077 olarak kayıtlara geçerek satış fiyatlarındaki ivmeyi geride bıraktı. İl bazlı veriler incelendiğinde artış oranlarının Ankara'da yüzde 2.798, İzmir'de yüzde 2.140 ve İstanbul'da yüzde 1.976 olduğu görüldü. Son bir yılda artış hızındaki fark daralsa da kiralardaki keskin yükseliş eğilimi varlığını korudu.

İSTANBUL'DA BİR AYLIK KİRA ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ

2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla İstanbul'da ortalama bir evin aylık kirası 40 bin 512 liraya ulaşarak mevcut asgari ücretin çok üstüne çıktı. Aynı dönemde yüz metrekarelik bir konut için Ankaralılar ortalama 22 bin 402 lira, İzmirliler ise 26 bin 564 lira ödemek durumunda kaldı.