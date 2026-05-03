Son Mühür- Geçtiğimiz yıl beklentilerin altında kalan BIST 100 ve BIST 30 endeksi, Orta Doğu'yu ateş çemberine çeviren İran merkezli savaş nedeniyle ara verdiği yükselişini istikrarlı bir şekilde bu hafta da devem ettirmeyi başarmış görünüyor.

Türkiye'nin göz bebeği şirketleri bünyesinde barındıran BIST 30 endeksi geçtiğimiz hafta yüzde 0.87 yükseldi.

BIST 30'un bu yılki getirisi Nisan ayı sonu itibarıyla yüzde 35.81'i buldu.

BIST 100 endeksi de pozitif bir tablo sergileyerek geçtiğimiz haftayı bir önceki haftaya göre yüzde 0.75 değer kazanarak kapattı.

Tüm zamanların rekoru...



Nisan ayında, BIST 30 endeksi 16.601,12 puanla, BIST 100 endeksi de 14.442,56 puanla tüm zamanların en yüksek aylık kapanışını gerçekleştirdi.



BIST 30 endeksi 16.822,46 puanla, BIST 100 endeksi de 14.621,97 puanla kendi rekorlarında tarihi zirvelerini gördü.

Söz konusu dönemde, BIST 30 endeksi yüzde 14,35, BIST 100 endeksi de yüzde 12,91 artarak dünya genelinde en fazla değer kazanan borsa endeksleri arasında ilk 10'a girdi.

Nisan ayında istikrarlı yükselişini 1 trilyon 916 milyar 340 milyon lira piyasa değeriyle taçlandıran ASELSAN, bu dönemde yüzde 31.23'lük yükselişiyle yatırımcısının yüzünü güldüren şirketler arasında yer almayı başardı.