Son Mühür- ABD-İsrail-İran üçgeninde askeri sahada frene basılmasına rağmen küresel ekonomilerdeki yangının ne zaman ve ne şekilde sonuçlanacağına dair soru işaretleri cevap beklemeye devam ediyor.

Hürmüz Boğazı merkezli enerji krizinin olumsuz etkilerinin önümüzdeki haftanın ekonomi gündemine de damga vurması en kuvvetli ihtimal olarak öne çıkıyor.

''İran savaşının yarattığı küresel belirsizliklerin devam ettiği bir haftaya giriyoruz. Piyasalar bu belirsizliği bir ölçüde kanıksamış görünse de özellikle enerji arzına ilişkin riskler varlığını koruyor.

Petrol 100 doların üzerinde...

Geçtiğimiz haftanın görece daha düşük tansiyonla geçmesi, kısa vadede piyasalarda temkinli bir iyimserlik yaratmış durumda'' hatırlatmasında bulunan eski TCMB Uzmanı Dr. Ayhan Bülent Toptaş,

''Brent petrol fiyatının 100 doların üzerinde kalıcı bir görünüm sergilemesi, bu iyimserliğin sınırlarının olduğuna işaret ediyor. Bu yüksek seviye, jeopolitik risklerin hâlâ fiyatlanmaya devam ettiğini ve enerji kaynaklı enflasyon baskısının kolay kolay ortadan kalkmayacağını gösteriyor.



Hürmüz Boğazı’nda trafik çok düşük seviyelerde (Normalin yüzde 5’i). Bu durum yalnızca petrol arzı açısından değil, küresel ticaretin diğer kritik kalemleri açısından da önem taşıyor. Özellikle gübre taşımacılığında yaşanabilecek aksamalar, tarımsal üretim maliyetlerini artırarak küresel gıda fiyatları üzerinde ikinci tur enflasyon baskısı yaratabilir'' değerlendirmesinde bulundu.

IMF tahminlerini güncelledi...



''Öte yandan, İran-ABD-İsrail hattındaki döngü dikkat çekmeye devam ediyor'' diyen Ayhan Bülent Toptaş,

''Diplomatik temaslar ve ateşkes sinyalleri piyasalarda kısa süreli rahatlama yaratırken, bunu takip eden olumsuz haber akışı risk algısını hızla yeniden yukarı taşıyor. Bu dalgalı yapı, önümüzdeki dönemde piyasalarda oynaklığın yüksek kalmaya devam edebileceğine işaret ediyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle küresel ekonomiye ilişkin beklentilerde yön ayrışması belirginleşiyor: IMF ve diğer kurumlar 2026 büyüme tahminlerini aşağı, enflasyon tahminlerini yukarı revize ediyorlar'' mesajı verdi.



Nisan enflasyonu bekleniyor...



Ülkemiz ekonomisi açısından enflasyon verilerine dikkat çeken Toptaş,

''Hafta başında açıklanacak Nisan enflasyonu, jeopolitik risklerin enflasyonist etkisini test edecek ilk önemli veri olacak.

Piyasa beklentileri aylık enflasyonun yüzde 3–3,5 aralığında gerçekleşeceğine işaret ederken, olası bir aşağı yönlü sürpriz de ihtimal dahilinde görülüyor. Bununla birlikte, TUİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile piyasa algısı arasındaki farklara yönelik tartışmaların sürdüğü de göz ardı edilmemeli.



Yukarı yönlü baskı var...



Türkiye ekonomisi açısından riskler daha çok dış denge üzerinden hissediliyor. Enerji fiyatlarının yüksek seyri ithalat faturasını artırarak cari açık üzerinde baskı yaratabilir. Bu durumun döviz kurları üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturması beklenirken, finansal koşulların sıkı kalmaya devam etmesi olası görünüyor.

Diğer yandan, turizm sezonu yaklaşırken İran gerginliği özellikle Avrupa ve Körfez kaynaklı turist akışını etkileyebilir.



Piyasalarda dalgalı bir hafta olabilir...



Sonuç olarak, önümüzdeki hafta; jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığı, enerji fiyatları üzerinden enflasyon baskısının sürdüğü ve küresel ölçekte temkinli bir ekonomik görünümün öne çıktığı bir dönem olmaya aday.

Bu çerçevede piyasalarda dalgalı ancak ani yön değişimlerine açık bir seyir beklenebilir'' hatırlatmasında bulundu.