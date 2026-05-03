Son Mühür- Bir zamanlar okul kitaplarında anlatılan, ''Dünyada tarımda kendi kendine yeten yedi ülkeden biri Türkiye'dir'' detayı, çiftçinin yaşadığı sıkıntılar nedeniyle son dönemlerde daha fazla tartışılan bir konu haline geldi.

Üreten çiftçinin bu dönemde çok zor durumda kaldığını vurgulayan çeken CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, aynı süreçte Et ve Süt Kurumu'nun açıkladığı rekor kâr rakamlarına dikkat çekti.

Bu konuda Sayıştay'ın mesajı net...



''Bu nasıl bir düzendir ki; üreten kaybediyor, ithal eden kazanıyor.'' diyen Kılıç,

''Et ve Süt Kurumu’nun 2024 yılında et ithalatından 11 milyar lira kâr ettiğini açıklamıştık. Tarım ve Orman Bakanına sorduk! Kurum 2025’te 9 milyar lira kâr etmiş. 2026 beklentisi ise 11 milyar liraymış.

Peki Sayıştay ne diyor bu konuda?



Raporunda ithalat politikaları yerli üreticiyi zora sokuyor, fiyat istikrarı sağlanamıyor diyor.

Yani, tablo net.

Bu sistem çiftçiyi korumuyor, bu sistem ithalatı büyütüyor, büyütmeye de devam ediyor.

Ve birilerinin cebi de para dolmaya devam ediyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Ülkeyi ithalata mahkum eden...



''Şimdi buradan soruyorum. Et ve Süt Kurumu kâr ediyor, peki çiftçi ne yapıyor?'' diye seslenen Sevda Erdan Kılıç,

''Çitçi zarar ediyor!

Kredi borcu altında eziliyor!

Hayvanını kesiyor!

Üretimden çekiliyor!

Bu nasıl bir düzendir ki, üreten kaybediyor, ithal eden kazanıyor.

Yem pahalı, mazot pahalı, elektrik pahalı ama çiftçinin emeği değersiz.

Bu bir tarım politikası değil. Bu üreticiyi tasfiye eden, ülkeyi ithalata mahkum eden bir düzen.

Bugün çiftçi ahırını kapatıyorsa, yarın bu ülke sofrasını kuramaz hale gelir.

Tarım da kâr eden devlet değil, ayakta kalan çiftçi olmalıdır.

Bu ülkede çiftçi ayakta kalamıyorsa, bunun sorumlusu iktidarın ithalata dayalı tarım politikasıdır'' ifadesiyle çiftçilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.