Temmuz 2026 dönemi emekli maaş artışlarının ardından gözler bankaların nakit destek kampanyalarına çevrildi. Maaş tutarlarının yükselmesiyle birlikte bankalar da müşteri kapma yarışında kesenin ağzını açtı ve promosyon tutarlarını yukarı yönlü revize etti. Sosyal güvenlik ve emeklilik süreçlerine dair değerlendirmelerde bulunan İsa Karakaş, zamlı maaşların kesinleşmesiyle birlikte bankaların kampanyalarını güncellediğini belirtti. Karakaş, emekli vatandaşların tercih yapmadan önce bankaların sunduğu ek avantajları ve güncel promosyon tekliflerini mutlaka karşılaştırması gerektiğini vurguladı. En çok aranan güncel banka promosyonları listesi, Temmuz 2026 itibarıyla tamamen yenilendi.

KAMU BANKALARI EMEKLİ PROMOSYONLARINI GÜNCELLEDİ: ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK VE HALKBANK NE KADAR ÖDÜYOR?

Kamu bankaları, Temmuz 2026 döneminde de emeklilere yönelik sundukları taban ve tavan promosyon tutarlarını maaş dilimlerine göre belirledi.

Ziraat Bankası, maaşını bankaya taşıyan veya mevcut maaşını almaya devam eden SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Bankanın belirlediği baremlere göre; 0–9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL, 10.000–14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL, 15.000–19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL ödeme yapılıyor. Kampanyadan yararlanmak için 3 yıl maaş alma taahhüdü gerekiyor.

VakıfBank, benzer bir kademeli sistemi uyguluyor. 3 yıl taahhüt veren emeklilerden 10.000 TL'ye kadar maaş alanlara 5.000 TL, 10.000–15.000 TL arasına 8.000 TL, 15.000–20.000 TL arasına 10.000 TL ve 20.000 TL üzerine 12.000 TL peşin ve nakdi promosyon veriyor.

Halkbank ise dijital kanallara ağırlık vererek başvuruları mobil ve internet şubesi üzerinden kabul ediyor. Banka, 10.000–14.999 TL arası maaşlara 8.000 TL, 15.000–19.999 TL arası maaşlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerine 12.000 TL ödüyor. SGK'dan dul ve yetim aylığı (ölüm aylığı) alan ve geliri 10.000 TL'nin altında kalan hak sahiplerine ise 5.000 TL ödeme gerçekleştiriliyor. Birden fazla maaş alanlar için toplam gelir tutarı esas alınıyor.

ÖZEL BANKALARIN TEMMUZ 2026 KAMPANYALARI: HANGİ BANKA KAÇ TL PROMOSYON VERİYOR?

Özel bankalar, kamu bankalarının sunduğu temel tutarların üzerine ek ödüller ekleyerek toplam kazanç miktarlarını oldukça yüksek seviyelere çıkardı.

Yapı Kredi: 31 Temmuz 2026 tarihine kadar geçerli kampanyasında, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara net 15.000 TL nakit ödüyor. Fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve mobil üyelik gibi ek koşullarla birlikte bu tutar 30.000 TL'ye kadar ulaşıyor.

ING Bank: Maaş tutarına göre hiçbir koşul aramaksızın 15.000 TL'ye varan nakit ödeme yapıyor. Otomatik fatura ve ek ürün kullanımları devreye girdiğinde toplam promosyon tutarı 32.000 TL'yi buluyor.

Akbank: Temmuz 2026 dönemi kapsamında maaşını taşıyan veya taahhüdünü yenileyen emekli müşterilerine net 15.000 TL'ye varan nakit promosyon desteği sağlıyor.

Garanti BBVA: Emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL net nakit promosyon veriyor. Bonus Kart harcamaları, avans hesap kullanımı ve sigorta ürünleriyle bu miktara 10.000 TL daha ekleyerek toplam ödülü 25.000 TL'ye yükseltiyor.

Albaraka Türk: 1–31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada, 3 yıl taahhütle maaşını taşıyanlara 20.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Otomatik fatura ve yeni emekli müşteri yönlendirme (referans) sistemiyle toplam kazanç 30.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Şekerbank: Listede en yüksek limitlerden birini sunan banka, 3 yıl taahhüt şartıyla ek koşulların tamamlanması durumunda toplamda 35.000 TL'ye kadar ödeme yapıyor. Düşük maaş diliminde yer alanlara ise 18.000 TL'den başlayan avantajlar sağlıyor.

QNB: Maaş tutarına göre kademeli bir sistem uygulayan banka, en üst dilim olan 20.000 TL ve üzeri maaşlar için net 20.000 TL nakit promosyon imkânı tanıyor. Başlangıç baremi ise 8.500 TL olarak belirlendi. Altın Alacaklar Dikkat! Altın Fiyatları Uçuşa Geçiyor İçeriği Görüntüle

TEB: 36 ay taahhüt verenlere maaş baremine göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen nakit ödeme yapıyor. En az iki otomatik doğalgaz veya elektrik faturası talimatı verilmesi durumunda 9.000 TL ek ödeme ekleniyor ve toplam tutar 21.000 TL oluyor.

DenizBank: Maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL taban nakit promosyon veriyor. Kredi kartı, otomatik fatura ve kredili mevduat hesabı gibi ürünlerin kullanımıyla birlikte 18.000 TL ek ödül ekleniyor ve toplam fırsat 30.000 TL'ye ulaşıyor.

İş Bankası: 1–31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyasında, maaşını taşıyanlara 15.000 TL net nakit ödüyor. Fatura talimatı ve kredi kartı harcamalarına bağlı verilen 10.000 TL değerindeki MaxiPuan ile toplam fayda 25.000 TL'yi buluyor.

Kuveyt Türk: Emekli maaşı tutarına göre kademeli olarak 12.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor. Kredi kartı harcaması ve fatura talimatlarıyla kazanılan altın puanlar sayesinde toplam kazanç 15.500 TL seviyesine çıkıyor.