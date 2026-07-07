Arama motorlarında en çok sorgulanan "65 yaş aylığı ne kadar oldu", "evde bakım yardımı kaç TL" ve "güncel bedelli askerlik ücreti ne kadar" soruları hızla gündemin en üst sıralarına tırmandı. İşte konuya dair tüm merak edilenlerin ayrıntıları...

Yılın ikinci yarısı için heyecanla beklenen enflasyon rakamları netleşti ve milyonların yol haritası belirlendi. Bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların alacağı net zam oranları resmiyet kazandı. Maaşlardaki bu değişim sadece çalışanları değil; engelli aylığı, SED ödemeleri, dul ve yetim aylığı alan milyonlarca hak sahibini de doğrudan etkiliyor. İnternet dünyasında en çok aranan güncel sosyal destek ödemeleri, yeni kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücretine dair en net bilgileri sizler için derledik.

6 AYLIK ENFLASYON ORANI VE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

TÜİK verilerine göre altı aylık toplam enflasyon oranı yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Bu rakam doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı netleşirken, en düşük emekli aylığı da 23 bin 552 liraya ulaştı. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,52 zam alırken, en düşük memur maaşı 70 bin 258 lira seviyesine yükseldi.

YENİ GÜNCEL 65 YAŞ AYLIĞI VE EVDE BAKIM YARDIMI KAÇ TL OLDU?

Memur maaş katsayısındaki yüzde 13,52'lik artış, yaşlılık ve bakım desteklerine doğrudan yansıdı. Sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlara ödenen 65 yaş aylığı 6 bin 393 liradan 7 bin 257 liraya çıktı. Bakıma muhtaç yaşlı ve engelliler için ödenen evde bakım yardımı ise 13 bin 879 liradan 15 bin 755 liraya yükseldi.

2026 ENGELLİ AYLIĞI VE TÜBERKÜLOZ HASTALARI NAKDİ YARDIMI NE KADAR?

Yüzde 40-69 arası engeli olan vatandaşların aylığı 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya yükselirken, yüzde 70 ve üzeri engelli bireylerin ödemesi 8 bin 690 lira oldu. 18 yaşından küçük engelli yakını aylığı da 5 bin 793 liraya ulaştı. Ayrıca tüberküloz ve SSPE hastalarına sağlanan nakdi yardım tutarı da artarak 15 bin 755 lira seviyesine ulaştı.

ÇOCUK DESTEĞİ (SED) VE MEMUR AİLE YARDIMI ÖDEMELERİ KAÇ LİRA?

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında okul öncesi çocuklar için 7 bin 484 lira, ilköğretim öğrencileri için 11 bin 226 lira ödenecek. Ortaöğretim için bu tutar 11 bin 11 bin 975 lira, yükseköğrenim için ise 13 bin 472 lira olarak belirlendi. Memurlara verilen aile yardımında çalışmayan eş desteği 3 bin 581 lira 14 kuruşa, iki çocuklu ve eşi çalışmayan bir memurun toplam aile yardımı ise 5 bin 156 lira 66 kuruşa çıktı.

ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞI, KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Yeni dönemle birlikte yüzde 75 hisseli dul maaşı 20 bin 495 lira 73 kuruşa, yüzde 50 hisseli maaş 13 bin 667 lira 23 kuruşa, yüzde 25 yetim aylığı ise 6 bin 833 lira 61 kuruşa yükseldi. Çalışanları yakından ilgilendiren brüt kıdem tazminatı tavanı 73 bin 729 lira 84 kuruş oldu. Son olarak bedelli askerlik ücreti de memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 56 bin 292 lira artarak 472 bin 653 liraya ulaştı.