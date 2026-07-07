Türkiye genelindeki otomotiv tamircileri ve ustaları, sanayi yolunu unutturan, sadece rutin yağ ile su bakımıyla milyonlarca kilometre yol kat edebilen en dayanıklı araçları listeledi. İşte sanayiye en az giden arabalar ve otomobil ustalarının önerdiği o modellerin tüm ayrıntıları...

Türkiye'de araç sahibi olmak kadar o aracın yürütme maliyetlerini düşük tutmak da büyük önem taşıyor. Son dönemde arama motorlarında sıkça karşımıza çıkan kronik arızası olmayan otomobiller ve en sağlam araba markaları aramaları, sürücülerin uzun vadeli yatırım planı yaptığını gösteriyor. Deneyimli tamir ustalarının tecrübelerine dayanarak hazırlanan son raporlar, basit mekanik altyapıya sahip araçların zorlu yol şartlarında bile sorun çıkarmadığını ortaya koyuyor. Tamircilere göre düzenli sıvı bakımı yapıldığında sanayiye uğramayan bu modeller, ikinci el piyasasında da büyük ilgi görüyor. Peki, tamircilerin onayından geçen en masrafsız arabalar listesinde hangi modeller yer alıyor? İşte merak edilen tüm detaylar.

EN AZ ARIZA YAPAN OTOMOBİLLER HANGİ KRİTERLERE GÖRE SEÇİLDİ?

Otomotiv ustaları, en sağlam araçları belirlerken öncelikle araçların kronik motor arızası verme sıklığını ve motor bileşenlerinin dayanıklılığını inceledi. Yapılan değerlendirmelerde, özellikle atmosferik motor teknolojisine sahip olan ve karmaşık elektronik sistemler barındırmayan modellerin bir adım öne çıktığı görülüyor. Türkiye'deki zorlu yol ve iklim koşullarına karşı yüksek mukavemet gösteren bu araçlar, parça dayanıklılığı testlerinden de tam not almayı başarıyor.

SANAYİYE EN AZ YOLU DÜŞEN 20 OTOMOBİL MODELİ HANGİLERİ?

Mekanik yapılarının sağlamlığı ve sorunsuz motor altyapıları sayesinde ustaların tam not verdiği, sanayi yüzü görmeyen en dayanıklı 20 otomobil modeli şu şekilde sıralanıyor:

Toyota Corolla 1.6 Atmosferik Honda Civic 1.6 i-VTEC Mazda 3 1.5 Skyactiv Toyota Hilux 2.4 D-4D Mitsubishi Lancer 1.6 Honda CR-V 2.0 i-VTEC Toyota Yaris 1.33 VVT-i Suzuki Swift 1.2 Dualjet Subaru Forester 2.0 (Atmosferik) Hyundai Getz 1.3 / 1.4 MPI Kia Rio 1.4 CVVT Toyota Auris 1.6 Valvematic Honda Jazz 1.4 i-VTEC Mazda 6 2.0 Skyactiv Mitsubishi ASX 1.6 MIVEC Nissan Micra 1.2 (Manuel) 2026 Temmuz engelli ve yaşlı aylığı ne kadar oldu, ödemeler yattı mı? İçeriği Görüntüle Volvo S60 2.0T (Eski Nesil/Beş Silindir) Hyundai Elantra 1.6 D-CVVT Toyota Avensis 1.6 / 2.0 Suzuki Vitara 1.6 VVT (Atmosferik)