Son Mühür- Haftanın ilk işlem gününde yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kazancıyla 14.424,54 puana yükseldi.

Endeks haftanın ikinci işlem günü olan 7 Temmuz sabahına yüzde 0.12'lik düşüşle 14.407 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalarda Hürmüz tedirginliği...



Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınması sonucu Orta Doğu'da uzlaşı ikliminin bozulabileceği endişeleriyle karışık seyrediyor.

Asya borsaları da düşüş trendindeydi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düştü.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın dün yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 165 dolara inerek son 3 işlem günündeki yükselişini sona erdirdi. Altının onsu yeni işlem gününde de yüzde 1 azalışla 4 bin 129 dolardan işlem görüyor.

Gram altın 6.218 liradan, gümüş 61.04 dolardan,

yüzde 1'in üzerinde yükselen Brent petrol 72.89 dolardan,

Bitcoin 63.183 dolardan işlem görüyor.

