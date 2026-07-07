Finans dünyasının devleri Goldman Sachs, UBS, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank ve JPMorgan, ons altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini revize ederek piyasalara duyurdu. Yatırımcılar şimdi "2026 sonunda altın fiyatları ne kadar olacak?", "Ons altın yükselecek mi?" ve "Hangi banka altın için ne kadar hedef verdi?" sorularının cevaplarını arıyor. İşte altın piyasasını hareketlendiren o tahminler ve konuya dair tüm merak edilenler.

Küresel ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının para politikaları altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen finans kuruluşları, 2026 yılı sonu için ons altın tahminlerini güncelledi. Yapılan son değerlendirmelerde, bankaların ons altın fiyatı için beklentileri 4.500 dolar ile 5.200 dolar arasında geniş bir banta yayıldı. Bu tahminlerde merkez bankalarının fiziki altın alımları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz adımları ve küresel yatırımcıların talebi en kritik unsurlar olarak öne çıktı. Peki, hangi banka nasıl bir tablo çiziyor?

GOLDMAN SACHS VE BANK OF AMERICA 2026 ALTIN TAHMİNİ NEDİR?

Goldman Sachs, 2026 yıl sonu itibarıyla altının ons fiyatının 4.900 dolara kadar tırmanacağını öngördü. Banka analistleri, bu güçlü yükseliş beklentisini dünya genelindeki merkez bankalarının fiziki altın alımlarını kararlılıkla sürdürmesine dayandırdı. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin rezervlerini çeşitlendirme amacıyla altına yönelmesi bu tahminde etkili oldu.

Öte yandan Bank of America ise daha temkinli bir duruş sergileyerek 2026 yılının dördüncü çeyreği için 4.800 dolar seviyesine işaret etti. Yatırımcı talebindeki dönemsel zayıflama ve Fed politikalarının oluşturduğu baskı nedeniyle banka, kısa vadeli altın öngörüsünü aşağı yönlü revize etmek durumunda kaldı.

MORGAN STANLEY VE UBS ONS ALTIN İÇİN HANGİ SEVİYELERİ BEKLİYOR?

En iyimser tahminleri paylaşan kurumlar arasında Morgan Stanley ve UBS yer aldı. Morgan Stanley, 2026 yılının ikinci yarısında ons altının 5.200 dolar seviyesine ulaşabileceğini bildirdi. Ancak banka uzmanları, bu tarihi zirvenin görülebilmesi için altın ETF'lerine (borsa yatırım fonları) mevcut seviyelerin çok daha üzerinde, güçlü bir sermaye girişinin şart olduğunu vurguladı.

İsviçre merkezli UBS de benzer şekilde önümüzdeki 12 aylık periyotta altının ons fiyatının 5.200 doları test edebileceğini değerlendirdi. UBS analistlerine göre, Fed'in gelecekteki adımlarına yönelik beklentiler, ABD doları üzerindeki baskının artması ve merkez bankalarının altın alımlarının piyasada yeniden fiyatlanması bu rekor yükselişi tetikleyebilir.

DEUTSCHE BANK VE JPMORGAN 2026 YIL SONU ALTIN ÖNGÖRÜSÜ NE DURUMDA?

Alman devi Deutsche Bank, 2026'nın son çeyreği için ons altın fiyatını 4.800 dolar olarak tahmin etti. Banka, ABD'den gelen güçlü makroekonomik verilerin yatırımcı talebini bir miktar sınırlayabileceğini ve Fed'e yönelik beklentilerin yeniden şekillenmesinin bu fiyatlamada rol oynayacağını belirtti.

Son olarak JPMorgan ise kademeli bir yükseliş grafiği çizdi. Banka, ons altının 2026'nın üçüncü çeyreğinde 4.300 dolar, dördüncü çeyreğinde ise 4.500 dolar seviyesinde dengeleneceğini öngördü. Ancak JPMorgan, ABD ekonomisindeki olumlu seyrin sürmesi durumunda Fed'in beklenenden daha erken bir faiz artırım sürecine girebileceğini ve bu senaryoda altın fiyatları için aşağı yönlü risklerin artacağını hatırlattı.