Son Mühür/ Merve Turan- Menemen Belediyesi, ilçedeki ekosistemin ayrılmaz bir parçası olan sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmak adına yürüttüğü faaliyetlerle dikkat çekmeye devam ediyor. "Her can bize emanet" anlayışıyla hareket eden yerel yönetim, özellikle sağlık ve rehabilitasyon alanında hayata geçirdiği projelerle İzmir genelinde örnek teşkil eden bir başarı grafiği sergiliyor. 2021 yılından bu yana sürdürülen yoğun mesai sonucunda, ilçede tedavi edilen sahipsiz hayvan sayısı 50 bin sınırını aşarak büyük bir rekora imza attı.

İzmir’in tek gece hayvan ambulansı Menemen’de hizmet veriyor

Menemen Belediyesi’ni diğer yerel yönetimlerden ayıran en önemli özelliklerden biri, İzmir’deki ilçe belediyeleri arasında gece mesaisinde de aktif olarak görev yapan tek hayvan ambulansına sahip olmasıdır. Günün her saatinde acil müdahaleye hazır olan bu hizmet ağı, can dostların hayati tehlike yaşadığı anlarda zamanla yarışarak kritik bir rol üstleniyor. Bu kesintisiz hizmet anlayışı sayesinde binlerce yaralı veya hasta hayvan, vaktinde yapılan müdahalelerle yeniden sağlığına kavuşturuluyor.

Seyrek’teki modern merkez: Can dostların yaşam kompleksi

Seyrek bölgesinde 15 bin metrekarelik devasa bir alana kurulu olan Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, teknik donanımı ve fiziksel imkanlarıyla göz dolduruyor. Tesis bünyesinde yer alan 26 hasta bakım ünitesi, 15 yarı açık padok ve 7 geniş toprak alan, hayvanların doğalarına uygun şekilde rehabilite edilmesine olanak sağlıyor. Toplam 36 kişiden oluşan uzman kadro; veteriner hekimlerden teknikerlere, klinik personelinden nakil ekibine kadar profesyonel bir hiyerarşi içinde kısırlaştırma, tedavi, aşılama ve mikroçip uygulama işlemlerini titizlikle yürütüyor.

İstatistiklerle Menemen’in şefkat karnesi

Merkezin kurulduğu 2011 yılından 2026 yılına kadar uzanan süreçte ulaşılan rakamlar, yapılan yatırımın büyüklüğünü kanıtlar nitelikte. Bu süre zarfında tesiste tam 47 bin 81 muayene gerçekleştirilirken, 5 bin 885 hayvanın kısırlaştırma operasyonu başarıyla tamamlandı. Halk sağlığını da doğrudan ilgilendiren kuduz aşısı uygulamasında 6 bin 351, parazit uygulamalarında ise 14 bin 340 rakamına ulaşıldı. Dijital takip sistemi kapsamında 8 bin 836 hayvana mikroçip takılırken, en sevindirici gelişme ise 732 can dostun sıcak birer yuvaya kavuşturulması oldu.

Başkan Pehlivan’dan müjde: 50 bin metrekarelik yeni vizyon

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, mevcut başarının bir son değil, başlangıç olduğunu vurguladı. Halihazırda 500 hayvana ev sahipliği yapan tesisin kapasitesini artırmak için düğmeye bastıklarını belirten Başkan Pehlivan, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 50 bin metrekarelik yeni bir arazi tahsisi için talepte bulunduklarını açıkladı. Menemen’in 697 kilometrekarelik yüzölçümündeki her candan sorumlu olduklarını ifade eden Pehlivan, bu talebin onaylanmasıyla birlikte Türkiye’nin en modern ve geniş kapsamlı hayvan yaşam alanlarından birini inşa edeceklerini duyurdu.

