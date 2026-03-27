Çalışma hayatındaki milyonlarca vatandaşın en büyük hedefi olan emeklilikte, sigorta başlangıç tarihi sürecin en belirleyici unsuru olarak öne çıkıyor. Emeklilik hesaplamaları yapılırken kişinin sigorta giriş tarihi, ödediği prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve bağlı bulunduğu statü (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) doğrudan dikkate alınıyor. Türkiye'deki mevcut emeklilik sistemi; 8 Eylül 1999 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç ana döneme ayrılıyor. Özellikle 2023 yılında yürürlüğe giren EYT yasasının ardından, sigorta başlangıç tarihlerinin önemi bir kez daha gün yüzüne çıktı. Kendi durumunu merak eden çalışanlar, 2026 yılı itibarıyla emeklilik şartları neler ve kimler ne zaman emekli oluyor sorularına yanıt arıyor.

1999 ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞLİLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Emeklilik sisteminde en avantajlı grubu 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar oluşturuyor. 2023 yılında hayata geçen EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesiyle birlikte bu gruptaki çalışanlar için yaş şartı tamamen ortadan kalktı. Bu dönemde işe girenlerin emekli olabilmesi için kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresini doldurması gerekiyor. İşe giriş tarihine göre değişmekle birlikte 5000 ile 5975 gün arasında prim ödeyenler, yaşlarına bakılmaksızın emeklilik hakkı kazanıyor.

2000 - 2008 ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR NASIL EMEKLİ OLUYOR?

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında olanlar, EYT kapsamının dışında kalıyor. Bu gruptaki çalışanların emekli olabilmesi için belirli bir prim gününü doldurmanın yanı sıra yaş şartını da sağlaması zorunlu tutuluyor. İlgili dönemde işe giren kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyor. Normal emeklilik için 7000 gün prim şartı aranırken, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün primle kısmi (yaştan) emeklilik imkanı da bulunuyor. Ayrıca askerlik ve doğum borçlanması gibi haklarla emeklilik tarihi öne çekilebiliyor.

2008 SONRASI KADEMELİ EMEKLİLİK SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

1 Mayıs 2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlar için sistem çok daha farklı işliyor. Bu tarihten sonra işe girenler kademeli bir emeklilik tablosuna tabi tutuluyor. Prim gün şartı, işe giriş yılına göre 4600 günden başlayarak 5400 güne kadar kademeli olarak artış gösteriyor. Örneğin; 2008 girişliler için 4600 gün olan şart, her yıl 100 gün artarak 2016 ve sonrası girişliler için 5400 güne sabitleniyor. Bu gruptaki çalışanlar için yaş şartı yine kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanıyor ancak ilerleyen yıllarda yaş haddi kademeli olarak daha da yükselebiliyor.

3600 GÜNLE EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Çalışma hayatında uzun süre kalamayan ancak belli bir prim gününü dolduranlar için 3600 günle kısmi emeklilik hakkı büyük önem taşıyor. Özellikle 1999 öncesi sigortalılar için sunulan bu alternatifte; 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gününün tamamlanması gerekiyor. Ancak burada yaş şartı, bu iki koşulun hangi tarihte tamamlandığına göre kademeli olarak değişiyor. Şartları yerine getirme tarihine bağlı olarak kadınlarda emeklilik yaşı 50 ile 58, erkeklerde ise 55 ile 60 arasında farklılık gösteriyor.