Son Mühür- Avrupa Birliği (AB), Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle uyguladığı yaptırımların süresini uzatma kararı aldı. 27 AB üyesini temsil eden AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit eden kişi ve kuruluşlara yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin sürdürüleceği bildirildi.

Yaklaşık 2 bin 600 kişi ve kuruluşu kapsayan yaptırım listesi kapsamında uygulanan tedbirlerin devam edeceği vurgulanırken, listede teknik güncellemeler de yapıldı.

Rusya’ya yönelik yaptırımlar devam edecek

AB Konseyi’nin açıklamasında, Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan faaliyetlere karşı uygulanan yaptırımların sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Karar kapsamında yaptırım listesinde bulunan kişi ve kuruluşlara yönelik çeşitli kısıtlayıcı tedbirler uygulanmaya devam edecek. Bu tedbirler arasında özellikle finansal ve seyahat alanındaki sınırlamalar öne çıkıyor.

AB’nin uyguladığı yaptırımlar çerçevesinde şu önlemler yer alıyor:

Yaptırım listesindeki kişilere seyahat yasağı uygulanması

Mal varlıklarının dondurulması

Listede yer alan kişi ve kuruluşlara fon veya ekonomik kaynak sağlanmasının yasaklanması

Yaptırım listesinde güncelleme yapıldı

AB, yaptırım listesini teknik olarak da güncelledi. Yapılan düzenleme kapsamında hayatını kaybeden 5 kişi listeden çıkarıldı, iki kişinin üzerindeki yaptırımlar ise kaldırıldı.

Listeden çıkarılan isimler arasında, Rus petrolü ticareti yaptığı gerekçesiyle yaptırım uygulanan Hollandalı iş insanı Niels Troost da yer aldı. Konuya ilişkin kararın bir AB diplomatı tarafından doğrulandığı bildirildi.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaptırımlar genişletildi

Avrupa Birliği, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Moskova’ya yönelik yaptırımlarını kademeli olarak genişletmişti.

Diplomatik kaynaklara göre son dönemde Macaristan ve Slovakya, yaptırım listesinde bulunan bazı Rus oligarkların isimlerinin çıkarılması yönünde girişimlerde bulundu. Ancak AB içinde yapılan görüşmeler sonucunda yaptırımların büyük ölçüde korunmasına karar verildi.