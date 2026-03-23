BirGün muhabiri İsmail Arı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi. Tokat’ta gözaltına alınan Arı, Ankara’ya getirildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat’ta gözaltı, Ankara’da tutuklama

Kamu kurumlarındaki yolsuzluk ve usulsüzlük haberleriyle tanınan gazeteci İsmail Arı, 21 Mart akşamı Tokat’ın Turhal ilçesinde gözaltına alındı. Aile ziyareti için bulunduğu sırada gerçekleşen gözaltının ardından Arı, sabah saatlerinde Ankara’ya sevk edildi.

Savcılık tutuklama talep etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Arı hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması yöneltildi. Savcılık, Arı’yı ifadesini almadan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Mahkemeden tutuklama kararı

Hakimlik, dosyayı değerlendirdikten sonra gazeteci İsmail Arı’nın tutuklanmasına karar verdi. Böylece Arı, soruşturma süreci devam ederken cezaevine gönderildi.

Arı’dan açıklama: “Dosya şişiriliyor”

İsmail Arı, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, yaklaşık üç ay önce paylaşılan bir video nedeniyle gözaltına alındığını ifade etti. Arı, hakkında yürütülen soruşturmada dosyanın genişletilmeye çalışıldığını öne sürdü.