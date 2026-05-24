Son Mühür- Ekrem İmamoğlu, tek aday olarak girdiği sandıktan beklendiği gibi CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı olarak çıkmıştı.

Eylül 2024'de toplanan Tüzük Kurultayı'nda karara bağlanan değişikliklerden biri de Ekrem İmamoğlu'nunj cumhurbaşkanı adaylığına yönelik olarak yaşamam geçirilen Cumhurbaşkanı Adaylık Ofisi uygulamasıydı.

Bir anlamda, CHP çatısı altında İmamoğlu'nun Gölge Bakanları bu ofis çatısı altında proje üretecek ve iktidara giden yolda seçmene güven verilecekti.

CAO'nun geleceği merak konusu...



Yaşanan diploma krizine rağmen Özgür Özel liderliğindeki CHP İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda geri adım atmamış, Cumhurbaşkanı Adaylık Ofisi de gölge bakanlarıyla çalışmalarını sürdürmüştü.



Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturması anlamına gelen mutlak butlan kararından sonra, iptal edilen kurultaylar arasında Eylül 2024'de gerçekleştirilen tüzük kurultayı da olduğu görüldü.

Yeni tüzüğe göre kurulmuştu...



Gazeteci Sema Kızılarslan,

''Mutlak butlan kararıyla birlikte 4-5 Kasım 2023’ten sonra iptal edilen CHP kurultayları arasında Tüzük Kurultayı da var.

O kurultayda Ekrem İmamoğlu için tüzüğe eklenen Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi ve ona bağlı kurullar da artık geçersiz.

Söz konusu bina partinin eski genel merkezi ve parti okuluydu'' hatırlatmasında bulundu.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre Cumhurbaşkanı Adaylık Ofisi'nin kapatılacağını öne sürdü.



Beynimize de zincir vurun...



Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi Politika Kurulu Başkanı Barış Övgün,

''Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, bir binadan ibaret değil. Bütün kurul başkanları ve kurul üyeleriyle birlikte Türkiye’nin alanında uzman isimlerinin bir araya getirildiği, pozitif siyaset üreten bir oluşumdur.

Binayı kapatsanız ne olur, kapatmasanız ne olur? Biz çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Haydi, gücünüz yetiyorsa beynimize de zincir vurun. Kapasitenizi bir kez daha ortaya koyun'' sözleriyle CAO'nun kapatılmasına yönelik gelişmelere tepki gösterdi.