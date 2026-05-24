Son Mühür- Ankara Söğütözü’ndeki CHP Genel Merkezi önünde sabah saatlerinde güvenlik önlemleri ve kalabalık hat safhaya ulaştı.

Saat 07:30 itibarıyla binanın çevresindeki polis aracı ve personel sayısı artırıldı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından, il örgütlerinin çağrısıyla çok sayıda partili genel merkez binası önünde toplanmış ve günlerdir bekleyiş sürüyordu.

Sokaklar bariyerlerle kapatıldı. Güvenlik önlemleri en üst seviyede.

Gece yarısı başlayan hareketlilik, sabahın ilk saatlerinde yerini yoğun bir kalabalığa bıraktı. Türkiye’nin farklı kentlerinden Ankara’ya gelen partililer, genel merkez binasının önünde bekleyişe geçti. Polis ekipleri, artan kalabalık nedeniyle bina çevresindeki koridorları ve ana caddeleri kontrol altına aldı. Giriş çıkışlar polis gözetiminde yapılıyor.

Tahliye tebligatında son durum

Mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve parti yöneticileri bina içindeki nöbetlerini sürdürüyor. Ankara 3. Genel İcra Dairesi tarafından verilmesi beklenen tahliye kararının sabah saatlerinde genel merkeze tebliğ edileceği iddiaları, parti tabanını harekete geçirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun binanın tahliyesi için resmi başvuruda bulunduğu yönündeki iddialar üzerine milletvekilleri ve partililer bina girişinde beklemeye başladı.

Liderler arasındaki müzakereler kilitlendi. Süreç tamamen hukuki ve fiziki bir bekleyişe döndü.

Milletvekilleri açıklama yapmıştı

Genel merkez önünde barikat kuran kalabalığın arasında yer alan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, kararın hukuki olmadığını belirtti. Tanal, parti binası önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz: Baba ocağınıza sahip çıkın. Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkın. AKP'nin işbirlikçilerine ödün vermeyin."

Şu an itibarıyla icra memurlarının binaya gelip gelmeyeceği veya Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze ne zaman giriş yapacağı belirsizliğini koruyor. Alandaki bekleyiş sürüyor. Özgür Özel bayram boyunca CHP Genel Merkezi binasında bekleşini sürdüreceğini belirtmişti.

Genel Merkez önünde çekici trafiği

Gerilim sadece kalabalıkla sınırlı kalmadı, sokağa fiziki müdahale olarak yansıdı. Genel merkez binasının önünde park halinde bulunan Çankaya Belediye Başkanı’nın makam aracı da dahil olmak üzere, mevcut Özgür Özel yönetimine ait birçok ismin arabası çekicilerle birer birer kaldırılıyor. Güvenlik güçleri ve icra memurları cadde üzerindeki tüm araçları tahliye ederek yolu tamamen boşaltıyor.

Avukatlar kapıda, gözler yolda

Kritik adımı Kılıçdaroğlu'nun hukuk ekibi attı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun şahsi avukatları ellerindeki tebligat dosyalarıyla birlikte şu dakikalarda genel merkez kapısında hazır bekliyor. Mahir Polat ve Orhan Sarıbal'ın da aralarında olduğu milletvekili grubu, Özgür Özel yönetimiyle fiziki bir devir teslim görüşmesi yapmak için binaya girmeye çalışıyor.

Ankara kulislerinden sızan son bilgilere göre, resmi tahliye işleminin tamamlanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni yönetim kadrosunun doğrudan genel merkez binasının önüne gelmesi bekleniyor.