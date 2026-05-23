Son Mühür- İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan “Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu Yıldız Erkek Futbol Takımı”, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğünün okullarda sporu ve sporcuyu destekleyen vizyonunun da etkisiyle 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen yarışlarda Türkiye Şampiyonu oldu.

Geçtiğimiz yıl Türkiye ikinciliği elde eden İzmir temsilcimiz bu yıl şampiyonluğu kimseye kaptırmadı. Okul Müdürü Tahsin Kuzgun ve Beden Eğitimi Öğretmeni Orhan Korkmaz’ın antrenörlüğünde hazırlanan öğrenciler, ilk olarak İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonundaki il turnuvasında oynadı. Bu turnuvada toplam 60 gol atan takım hiç gol yemedi.

Başarılı takım Çanakkale'de düzenlenen çeyrek final turnuvasında 29 gol atıp yalnızca 1 gol yiyerek şampiyon oldu. Sonrasında Afyonkarahisar'da yapılan yarı finalde de sadece 1 gol yiyip 28 gol atan takım namağlup ünvanıyla Türkiye finallerine adını yazdırdı.

Birçok takımı üstünlükle yenen temsilcimiz kupayı İzmir’e getirdi. İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, bu büyük başarı hakkında şu ifadelere yer verdi: “Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulumuzun elde ettiği bu başarı, İzmir’in spordaki büyük potansiyelini ve sağlam altyapısını tüm Türkiye’ye bir kez daha kanıtlamıştır. Turnuva boyunca namağlup bir şekilde ilerleyen şampiyon yavrularımızı yürekten kutluyorum. Bu muazzam gurur tablosunda büyük emeği geçen okul yönetimini ve öğretmenlerimizi ve her daim evlatlarının destekçisi olan kıymetli velilerimizi tebrik ediyorum. İzmir eğitim ailesi olarak okullarımızda sporu desteklemeye, öğrencilerimizin hem akademik hem de fiziksel gelişimleri için tüm imkânlarımızı seferber etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”