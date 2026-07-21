Son Mühür- Ülke gündemini zaman zaman yaşanan olumsuz olaylarla meşgul eden MESEM uygulaması hakkında açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, sert açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığına yöneltilen soruların cevaplarını tutarsız bulan Türeli bu açıklamalarla birlikte MESEM'in "çocuk işçi fabrikası" olduğu yönündeki eleştirilerin bizzat resmi açıklamalarla da kabul edildiğini iddia etti.

MEB verilerindeki çelişkiler

CHP'li Türeli, MEB tarafından alınan cevabın birinde "31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 10'u ölümlü 2 bin 68 kaza meydana gelmiş, bu kazalarda öğrencilerin yüzde 96,1'i ya ayakta tedavi edilmiş ya da tedaviye ihtiyaç duyulmamıştır" ifadeleri kullanılırken taraflarına ulaşan son cevapta 2016 yılından bu yana MESEM kapsamında tam 3 bin 80 iş kazası meydana geldiği, bu kazalarda 13 öğrencinin hayatını kaybettiği ve onlarca öğrencinin hastanelerde tedavi görmek zorunda kaldığı bilgisini paylaştı.

Bu durumu bakanlığın kendini yalanladığını iddia ederek "Bu durumun hayatın olağan akışına tamamen aykırı olup, bu çelişkinin nedeni kamuoyuna açıklanmalıdır." dedi.

"Ustalık Telafi Programı" ile kamu zararı iddiası

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin eleştirdiği bir diğer konu ise "Ustalık Telafi Programı" oldu. Yetişkin işçilerin sisteme dahil edildiğini vurgulayan Türeli şu ifadeleri kullandı:

"Diğer taraftan MEB, "Ustalık Telafi Programı" adı altında yetişkin işçileri de sisteme katarak işletmelerin maaş yükünü İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden halkın sırtına yıkmıştır. Müfettiş raporlarıyla bazı işletmelere "yersiz ödemeler" yapıldığını itiraf eden MEB, konu bu usulsüzlüklerin boyutuna geldiğinde tamamen şeffaflıktan uzak bir tutum sergilemektedir.

Bize MESEM'deki çalışanların yaş ve cinsiyet dağılımını en ince ayrıntısına kadar veren Bakanlık, konu söz konusu usulsüzlüklere ve ortaya çıkan kamu zararına geldiğinde sessiz kalmaktadır. Hangi işletmelere ne kadarlık usulsüz kaynak aktarıldığı, devletin toplamda ne kadar zarara uğratıldığı ve bu paraların ne kadarının tahsil edilebildiği ısrarla kamuoyundan saklanmaktadır."

Şeffaflık çağrısı

Bakanlığın çelişkili bilgilerle hedef saptırmakta ve oluşan hasarın boyutlarını kamuoyundan gizledniğini iddia eden Türeli "Kamu kaynaklarının usulüne uygun kullanılması Anayasal bir zorunluluktur. MEB derhal gerçekleri açıklamalı, MESEM ve Ustalık Telafi Programı üzerinden bugüne kadar işletmelere aktarılan toplam tutarı, tespit edilen usulsüzlükleri ve oluşan net kamu zararını tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşmalıdır." ifadelerini kullandı.