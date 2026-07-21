Son Mühür/ Emine Kulak- Sokakta yaşayan hayvanların hızla toplatılmaya başlamasının ardından şimdi de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı öne sürülen taslak düzenlemeye göre, gıda satışı yapılan restoran ve kafelere evcil hayvan girişinin tamamen yasaklanması gündemde. Kamuoyuna yansıyan yasa taslağının içeriğine göre yalnızca kapalı alanlarda değil, bahçeler, teraslar ve tüm açık hava oturma alanlarına da evcil hayvan girişi engellenecek. Değişikliğin temel gerekçesinde ise gıda güvenliği ve halk sağlığı olduğu belirtildi. Gündeme gelen düzenleme hakkında İzmir Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç değerlendirmede bulundu. Kılıç, bu düzenlemenin restoran işletmelerini nasıl etkileyeceği yönünde açıklama yaptı.

“Bu düzenlemenin bize zararı olacak”

Kararın iki yönlü riski olduğunu söyleyen Başkan Kılıç, “ Evcil hayvanlar restoranlara alışkın. Biz evcil hayvanlara karşı değiliz. Bu devletin istediği bir yasa. Bu düzenleme bize zararı olacak, faydası olmayacak. Vatandaşların evcil hayvanı içeriye giremezse, kendisi de gelmeyecektir. Bu düzenlemenin iki yönlü riski var. Bir seveni, bir sevmeyeni var. Hayvanseveriz ama restoranlara hayvanların alınmasına karşı çıkan da var. Bu yasağın gelmesi bizim esnafımız için sıkıntı olur. Girebilir desek olmuyor, girmesin desek olmuyor. Umarım bir yol bulunur” dedi.

“Düzenleme olunca tekrar değerlendiririz”

Konuşmasında söz konusu düzenlemeye dikkat çeken Kılıç, “Yasa geçmedi henüz, düzenleme olunca tekrar değerlendirmek gerekir” şeklinde konuştu.