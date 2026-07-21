İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görev yapan 28 yaşındaki Duygu Akbulut, mesaisini caddelerde trafiği yöneterek geçiriyor. Akbulut, mesai saatleri dışında ise güreş hakemi olarak minderlerde düdük çalıyor.

Önyargıları müsabakalarla kırdı

2019 yılında Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü’nden mezun olan Akbulut, kadın hakem sayısının azlığı nedeniyle gelen tavsiyeler üzerine güreş hakemliğine adım attı. Kursları ve sınavları geçerek aday hakem olan Akbulut, 2024 yılında İzmir’e trafik polisi olarak atandı.

Görevine devam ederken güreş hakemliğini bırakmayan Akbulut, ata sporunda kadın hakem görmeye alışık olmayanlardan ilk zamanlarda farklı tepkiler aldığını belirtti. Salona çıktığında "Kadın hakem mi yönetecek?" sorularıyla karşılaştığını aktaran Akbulut, başarılı maç yönetimlerinin ardından bu önyargıların yerini tebriklere bıraktığını söyledi.

"İki işi de düdükle yönetiyorum"

Her iki mesleğin de disiplin, tarafsızlık ve hızlı karar verme gerektirdiğini ifade eden Akbulut, kurduğu bağı şu sözlerle anlattı:

"İki tarafta da koordineyi düdükle sağlıyorum. Düdükle başlatıp düdükle bitiriyorum. Her iki rolde de kuralları uygulamak, gergin anları yönetmek disiplin ve sabır gerektiriyor. Zorlanmıyorum çünkü severek yapıyorum."

Çevresindekilerin ve mesai arkadaşlarının kendisine destek verdiğini belirten Akbulut, bölge hakemliğinin ardından uluslararası seviyede bir kadın güreş hakemi olmayı hedefliyor.

