Fransa’da sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki etkisine yönelik tartışmalar yeniden alevlendi. Eğitim Bakanlığı, özellikle genç kullanıcılar arasında yaygın olan TikTok hakkında dikkat çeken bir adım attı.

TikTok hakkında savcılığa ihbar

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, TikTok’un gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilediği gerekçesiyle hazırlanan raporun Paris Savcılığı’na sunulduğunu açıkladı.

Bakanlık, platformun özellikle gençlerin ekran başında geçirdiği süreyi artırarak psikolojik sorunlara zemin hazırladığı görüşünde.

“Algoritma tehlikeli bir döngü yaratıyor”

Geffray, yaptığı açıklamada TikTok’un algoritmasının gençleri zararlı içeriklerle karşı karşıya bıraktığını vurguladı.

Rapora göre, 15-24 yaş aralığındaki gençlerin önemli bir kısmı depresif belirtiler gösterirken; algoritmanın kullanıcıları yeme bozuklukları, kendine zarar verme ve intihar temalı içeriklere yönlendirdiği iddia edildi.

Bakan, bu sürecin “ölümcül bir içerik döngüsü” oluşturduğunu ve tek bir videonun bile bu mekanizmayı tetikleyebildiğini ifade etti.

Sahte hesapla yapılan inceleme dikkat çekti

Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde, reşit olmayan bir kullanıcıyı temsil eden sahte bir hesap oluşturulduğu belirtildi.

Bu yöntemle platformdaki içerik akışının doğrudan gözlemlendiğini aktaran Geffray, kullanıcıların zararlı içeriklere çok kısa sürede yönlendirildiğini ve sürecin hızla derinleştiğini dile getirdi.

“Bu tür bulgular karşısında adli sürecin başlatılması kaçınılmazdı” diyen Bakan, milyonlarca öğrencinin korunmasının öncelikli olduğunu vurguladı.

TikTok daha önce de incelemeye alınmıştı

Çin merkezli teknoloji şirketi ByteDance bünyesinde faaliyet gösteren TikTok, Fransa’da daha önce de gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz aylarda Fransız yetkililer, platformun algoritmasının gençleri riskli davranışlara yönlendirebileceği iddiasıyla inceleme başlatmıştı. TikTok ise söz konusu suçlamaları reddederek kullanıcı güvenliği için çeşitli önlemler aldığını savunuyor.