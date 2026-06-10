Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) 2026 yılı birinci olağan danışma kurulu toplantısını İzQ İnovasyon Merkezi’nde iş dünyasının ve üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıda, Perihan İnci ve Kaan Özhelvacı önemli mesajlar verdi.

Kaan Özhelvacı: Yolculuğumuz 1990’lı yıllarda başladı

90’lı yıllarda genç bir hayalle başlayan yolculuğun bugünlere geldiğini aktaran EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, “1990 yılında genç bir hayalle başlayan yolculuğumuz, bugün İzmir’in ve ülkemizin geleceğine dair fikir üreten, dönüşümü okuyan ve sorumluluk alan güçlü bir yapıya dönüştü. Bu yolculukta siz değerli Danışma Kurulu üyelerimizin bilgi birikimi, deneyimi ve sağduyusu bizler için her zaman önemli bir rehber oldu” dedi.

Perihan İnci: İzmir bölgesel bir çekim merkezi olmalı

Öte yandan, konuşmasında İzmir altyapısının daha güçlendirilerek bölgesel bir çekim merkezi haline geleceğinin altını çizen EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Perihan İnci, “Uluslararası gündemin en önemli başlıklarından biri haline gelen bağlantılılık (connectivity), ticaret, yatırım ve bölgesel entegrasyonun temel belirleyicilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Stratejik konumu ve üretim kapasitesiyle İzmir, altyapısını daha da güçlendirerek yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde bölgesel bir çekim merkezi olma potansiyeline sahip. Bu doğrultuda şehrimiz bölgesel ekonomik entegrasyonun derinleştiği yeni dönemde sunduğu fırsatları etkin şekilde değerlendirerek uluslararası değer zincirlerindeki konumunu güçlendirmelidir.”