Aydın’ın İncirliova ilçesinde piknik yapmak için Büyük Menderes Nehri kenarına giden çocukların serinleme arzusu faciayla bitti. Dün saat 18.00 sıralarında nehre giren ve akıntıya kapılarak gözden kaybolan iki çocuktan acı haber geldi. Ekiplerin nehir yatağında yürüttüğü yoğun arama çalışmaları sonucunda, 15 yaşındaki Eda K.'nın cansız bedenine ulaşıldı. Nehirde kaybolan 11 yaşındaki Şahin Ö.’yü arama çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Bir çocuk kendi imkanlarıyla kurtuldu

Olay, dün akşam saatlerinde nehir kıyısında piknik yapan çocukların sıcaktan bunalarak suya girmesiyle başladı. Menderes'in debisi yüksek sularında bir anda akıntıya kapılan çocuklardan biri, son bir hamleyle kıyıya tutunmayı ve sudan çıkmayı başardı.

Çevredeki diğer çocukların çığlıkları üzerine bölge halkı durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar hattına düşen acil çağrının ardından bölge adeta arama kurtarma üssüne döndü. AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, JAK timleri, İzmir Emniyeti dalgıç polisleri ve UMKE ekipleri nehir kıyısına konuşlandırıldı.

21 saat sonra gelen kahreden haber

Nehrin bulanık sularında ve sazlık alanlarında botlarla, sualtı kameralarıyla yürütülen operasyon 21. saatine girdi. Suyun altını karış karış tarayan dalgıçlar, öğle saatlerine doğru Eda K.'nın cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan talihsiz çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Ekipler şimdi tüm güçleriyle nehrin akış yönünde 11 yaşındaki Şahin Ö.'nün izini sürüyor. Ailelerin nehir kenarındaki umutlu ve acılı bekleyişi sürüyor.