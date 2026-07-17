Aydın’da uzun süredir ulaşım sorunu çeken vatandaşlar artık rahata kavuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen 29,5 kilometrelik hat, İncirliova, Efeler ve Köşk ilçeleri arasında ulaşım sağlayacak.

‘‘Bundan sonra Aydın rahat edecek’’

Aydın Garı'nda düzenlenen törende Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşma yapan Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AYBAN Banliyö Hattının aydın içi ulaşımı oldukça rahatlatacağını söyleyerek ‘‘Bugünden itibaren Aydın'da yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım anlamında daha kolay seyahat edebilecekleri bir ulaşım modunu hizmete alıyoruz. Tarihin kaydedildiği andan beri, demir yolları anlamında söylüyorum, ilk demiryolu 1856 yılında Aydın-İzmir demiryoluyla başlayan ve bugün de onun daha ötesine taşınan bir hizmet kervanıdır. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu projenin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz " dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise bu proje üzerinde uzun süredir çalışıldığını belirterek "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu projenin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Çerçioğlu, projeye verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti. Açılışın ardından protokol üyeleri Aydın Garı’ndan İncirliova’ya ilk yolculuğu yaptı.

Kent içi trafik sorunu gündemde

AYBAN hattının İncirliova, Efeler ve Köşk arasındaki ulaşımı rahatlatması bekleniyor. Ancak özellikle Efeler ilçe merkezinde uzun süredir devam eden yoğun trafik, otopark yetersizliği ve toplu ulaşımdaki sıkışıklığın nasıl çözüleceği hala soru işareti. Aydınlılar ve kentte eğitim gören üniversite öğrencileri, Efeler'deki ulaşım sorunlarının günlük yaşamı olumsuz etkilediğini dile getiriyor. Yeni banliyö hattının kent merkezindeki trafik yükünü ne ölçüde azaltacağı ise önümüzdeki süreçte belli olacak.