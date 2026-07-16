Aydın'ın Çine ilçesinde kendisinden günlerdir haber alınamayan Ali Vural'dan acı haber geldi. Ekiplerin gerçekleştirdiği arama çalışmaları neticesinde genç, motosikletiyle birlikte şarampolde hayatını kaybetmiş halde bulundu. İlk belirlemeler çerçevesinde kazanın motosiklet nedeniyle gerçekleştiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

Kayıp ihbarının ardından arama çalışmalarına start verildi!

Olayın, Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Saraçlar Mahallesi'nde meydana geldiği öğrenildi. Yaklaşık üç gündür kendisinden haber alınamayan Ali Vural için gerçekleştirilen arama çalışmaları, bölgede yoğunlaştı.

Şarampolde cansız bedenine ulaşıldı!

Arama faaliyetleri esnasında Ali Vural'ın şarampole devrilmiş motosikletinin yanında hareketsiz halde olduğu tespit edildi. Olay yerine intikal eden ekiplerin gerçekleştirdiği ilk incelemede, gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk değerlendirmeler sonucunda Ali Vural'ın motosiklet kazası geçirdiği tespit edildi.

Kesin ölüm nedeni otopsiyle belli olacak!

Olay yerindeki incelemelerin noktalanmasının ardından Ali Vural'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.