Olay, Aydın'ın İncirliova ilçesi sınırlarındaki Büyük Menderes Nehri kenarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, piknik yapmak için nehir kıyısına giden çocuklardan bazıları serinlemek amacıyla suya girdi.

Akıntının yüksek olduğu bölgede akıntıya kapılan çocuklardan biri kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Akıntıya kapılan 11 yaşındaki Ş. Ö. ile 15 yaşındaki E. K. ise kısa süre içinde gözden kayboldu.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, jandarma, JAK timleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, nehir yatağı ve kıyı şeridi boyunca geniş çaplı arama faaliyeti gerçekleştirdi. Havanın kararması üzerine çalışmalar, aydınlatma ekipmanları kullanılarak gece boyunca da kesintisiz devam ettirildi.

Dalgıç polisler de su altında tarama yapıyor

Arama çalışmalarının ilerleyen aşamalarında bölgeye dalgıç polis ekipleri de takviye edildi. Dalgıçlar nehir altında görüş mesafesinin uygun olduğu noktalarda arama yaparken, diğer kurtarma ekipleri de botlarla su yüzeyinde ve nehir boyunca belirlenen farklı noktalarda ortaklaşa tarama gerçekleştiriyor.

