Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’de ev sahibi olma hayali kuran dar ve orta gelirli vatandaşlar için Menemen hattında hareketlilik başladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin "Egeşehir Menemen Konutları" projesinde işler artık temel atma töreni seviyesini geçti ve sahadan iş makinelerinin sesi yükseliyor. Toplamda 3 bin 100 haneyi kapsayan bu devasa projede hedef net. İki yıl içinde anahtarlar teslim edilecek.

Bin 500 konut için canhıraş çalışılıyor

Başkan Cemil Tugay’ın koltuğa oturmasıyla vites artırılan projede ilk iki etap için düğmeye basıldı. Egeşehir AŞ’nin yürüttüğü çalışmalarda şu an 1510 konutun yükselmesi için hummalı bir hafriyat ve fore kazık mesaisi var. "Sadece bir bina dikmiyoruz" diyor proje görevlileri. Gerçekten de 370 bin metrekarelik inşaat alanının yanına eklenen 48 bin metrekarelik yeşil alan tam olarak buranın sadece bir uyku alanı değil nefes alınacak bir mahalle olacağının yaşam alanı olacağının sinyallerini şimdiden verdi.

Site yönetimini de Egeşehir üstlenecek

Egeşehir AŞ cephesinden gelen açıklamalar ise klasik sosyal konut anlayışını biraz sarsacak cinsten. Genel Müdür Yardımcısı Ali Sançmış’ın üzerinde durduğu "çok disiplinli çalışma" meselesi mühim çünkü zemin etüdünden deprem güvenliğine kadar her aşamada uzman bir kadro işin başında.

Kreşinden yaşlı bakım hizmetine spor sahalarından rekreasyon alanlarına kadar her şey planlanmış. İlginçtir ki konutlar bittikten sonra site yönetimini de yine belediye iştiraki olan Egeşehir üstlenecek. Yani "evi yaptık bitti" deyip kenara çekilmeyecekler.

Ödeme planı nasıl?

Peki bu devirde kim nasıl ev alacak? İşte işin en can alıcı noktası burası. Finansman modeli asgari ücretliyi de sisteme dahil edecek şekilde kurgulanmış.

Başkan Tugay, 2. etapta yüzde 20 olan peşinatı yüzde 10’a çekerek vatandaşa bir nefes aldırdı.

120 aya varan vadelerle sunulan dairelerde ev teslimine kadar ara ödeme stresi yok.

Ev sahibi olamayanlar da unutulmamış kiralık konut stoku yüzde 10’a çıkarılarak barınma krizine yerel bir çözüm üretilmiş.

Şantiyedeki Yapım İşleri Müdürü Aslı Özmen Şimşek’in de belirttiği gibi her aşama mühendislik ilkelerine ve iş güvenliğine uygun şekilde titizlikle takip ediliyor.

İki yıl sonra anahtarların teslim edilmesi bekleniyor.