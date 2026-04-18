Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde heyecan, ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren dev bir derbiyle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başantrenör Orhun Ene idaresinde Trabzonspor deplasmanında elde ettiği kritik galibiyetle ligde kalma yolunda hayati bir virajı dönen Aliağa Petkimspor, yarın evinde Glint Manisa Basket ile kozlarını paylaşacak.

Ligde kalma mücadelesinde kritik viraj

Ligin son dört haftasına girilirken, her iki ekip için de bu mücadelenin puan değeri oldukça yüksek. 8 galibiyete sahip olan Aliağa Petkimspor, düşme hattında yer alan Karşıyaka'nın iki galibiyet önünde bulunarak nispeten avantajlı olsa da, tehlike bölgesinden tamamen uzaklaşmak adına bu derbiden mutlaka galibiyet çıkarmayı hedefliyor.

Formda iki ekibin randevusu

Geçtiğimiz hafta sergiledikleri performansla moral depolayan takımlar, zorlu karşılaşmaya oldukça yüksek öz güvenle hazırlanıyor. Diğer tarafta ise geçtiğimiz hafta iç sahada güçlü rakibi Tofaş'ı mağlup ederek ligin dikkat çeken sonuçlarından birine imza atan Manisa Basket, bu galibiyet ivmesini Ege derbisine de taşımayı planlıyor.