Balıkesir’in Sındırgı ilçesi gece saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

Deprem saat 00.24’te meydana geldi

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, deprem saat 00.24’te meydana geldi. Yerin 11.04 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssünün Sındırgı ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi olduğu bildirildi.

Işıklar Mahallesi’nde tedirginlik sürüyor

Depremin en yoğun hissedildiği bölgelerden biri olan kırsal Işıklar Mahallesi’nde vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Sarsıntının ardından evlerini terk eden mahalle sakinlerinin, gece yarısı olmasına rağmen konutlarına dönmediği öğrenildi.

Vatandaşlar bahçelerde ve giriş katlarında bekledi

Deprem sonrası evlerine girmekte tereddüt eden bazı vatandaşların, soğuk havaya rağmen evlerinin bahçelerinde ve giriş katlarında ateş yakarak ısınmaya çalıştıkları görüldü. Mahallede tedirginlik uzun süre devam etti.

Ekipler bölgede hazır bekletildi

Olası olumsuzluklara karşı AFAD ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri bölgede hazır bekletildi. Yetkililer, vatandaşların güvenliği ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürdü.

Deprem anı kameralara yansıdı

Öte yandan 5.1 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde sarsıntının şiddeti net şekilde hissedildi.