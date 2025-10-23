Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, 33 yıldır kesintisiz geleneğini sürdüren “Klasik Türk Müziği Korosu” konserini gerçekleştirdi. Öğrencilerin Hicaz ve Karcığar makamlarından eserler seslendirdiği etkinliğe sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

33 yıllık gelenek Ege’de yaşatılıyor

Ege Üniversitesi (EÜ) Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı (DTMK) tarafından düzenlenen “Klasik Türk Müziği Korosu” konseri, EÜ Konservatuvar Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirildi. Üniversitenin en köklü topluluklarından biri olan koro, 33 yıldır kesintisiz olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Konsere akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Etkinliğin koordinatörlüğünü, 33 yıldır koroyu çalıştıran ve müzik geleneğini yaşatan EÜ DTMK Öğretim Görevlisi Halil İbrahim Yüksel üstlendi.

Hicaz ve Karcığar makamlarından seçkin eserler

Konserde, koro öğrencileri Hicaz ve Karcığar makamlarından seçilmiş eserleri seslendirdi. Dinleyiciler, öğrencilerin performanslarını beğeniyle dinledi. Klasik Türk Müziği’nin zarif ezgileri, salonu dolduran sanatseverlerden tam not aldı.

“Türk musikisini doğru biçimde öğretmek istiyoruz”

Öğretim Görevlisi Halil İbrahim Yüksel, topluluğun amacının Türk musikisi sanatını doğru biçimde öğretmek ve bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

Yüksel, “Klasik Türk Müziği Korosu, Ege Üniversitesi’nin en uzun soluklu topluluk çalışmalarından biridir. Amacımız, milli kültürümüzün temel taşlarından biri olan Türk musikisinin doğru biçimde icra edilmesini sağlamak. Akademisyenler, öğrenciler ve halktan katılımcıların bu sanatı öğrenerek gelecek kuşaklara aktarabilmesini önemsiyoruz.” dedi.

“Türk müziği bir sosyal sorumluluktur”

Yüksel, Türk müziği eğitimini bir sosyal sorumluluk olarak gördüğünü belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Günümüzde birçok alanda bir kirlilik yaşanıyor. Bu ortamda olabildiğince nitelikli, düzgün ve temiz kalabilmek, bunu da çevremize örnekleyebilmek bizim en temel amacımızdır. Türk müziğini doğru ve estetik biçimde öğretmek, kültürel mirasımıza sahip çıkmak anlamına geliyor.”