Süper Lig’de pazar günü deplasmanda lider Galatasaray’ın konuğu olacak Göztepe, rakibi karşısında zorlu bir sınav verecek. İzmir ekibi, sarı-kırmızılı rakibiyle oynadığı son 20 maçın sadece ikisini kazanabilirken, sahadan 18 kez mağlup ayrıldı.

Galatasaray’a karşı zorlu geçmiş

Göztepe, Galatasaray karşısında son 20 maçta istediği sonuçları alamadı. İzmir temsilcisi, bu süreçte rakibini sadece 2001-2002 ve 2019-2020 sezonlarında mağlup etmeyi başardı. Her iki galibiyetini de evinde alan Göztepe, İstanbul’da rakibine üstünlük sağlayamadı.

İzmir’deki galibiyetler

Sarı-kırmızılı ekip, Galatasaray’ı 2001-2002 sezonunda İzmir Atatürk Stadı’nda 2-0, 2019-2020 sezonunda ise Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda 2-1 yenmeyi başardı. Bu periyotta İstanbul’da rakibiyle berabere kalan Göztepe, son galibiyetini 1972-1973 sezonunda 1-0’lık skorla elde etti.

Gol istatistikleri ve son sezon karşılaşmaları

Son 20 maçta Göztepe, Galatasaray filelerine 14 gol bırakırken, kalesinde 44 gol gördü. Geçen sezon iki maçta da rakibine mağlup olan İzmir temsilcisi, Rams Park’taki karşılaşmadan 2-1, Gürsel Aksel Stadı’ndaki maçtan ise 2-0 yenik ayrıldı.