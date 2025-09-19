Son Mühür/ Osman Günden - Çeşme Belediyesi Vizyon Ofisi tarafından Alaçatı ve Çeşme’nin kurtuluş günleri kapsamında düzenlenen “Süvarilerin İzinde, Tarihin Peşinde” etkinliği, Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversiteli gençleri buluşturdu. Mimarlık, şehir ve peyzaj planlama, sosyoloji, tasarım ve tarih gibi farklı disiplinlerden öğrenciler, iki gün boyunca öğrenme, keşif ve yaratıcılıkla dolu bir programda yer aldı.

Kurtuluş rotası adım adım keşfedildi

25 yaş altı öğrenciler, süvarilerin izlerini taşıyan 4 kilometrelik kurtuluş rotasını yürüyerek tarihi hikâyeleri yerinde deneyimledi. Yol boyunca oluşturulan hikâye noktaları, gençlerin gözlemleri ve tasarımlarıyla yeniden canlandırıldı.

Gençlerden yaratıcı sunumlar

Etkinliğin son gününde öğrenciler, hazırladıkları rota tasarımlarını, görsel haritalarını ve hikâye panolarını Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’ye sundu. Başkan Denizli, sunumların ardından projeleri geliştirmeye yönelik önerilerde bulundu. Program, öğrencilere sertifika verilmesiyle tamamlandı.

Başkan Denizli: “Kültürel mirasımızı görünür kılacağız”

Kapanış konuşmasında gençlerin yaratıcılığının önemine dikkat çeken Başkan Denizli, “Gençlerin üretkenliği ve hayal gücüyle Çeşme’nin kurtuluş hikâyesi geleceğe taşınıyor. Dün süvarilerimizin izinde kazanılan bağımsızlık, bugün gençlerimizin katkılarıyla yeni bir anlam kazanıyor. Bu çalışmaları kalıcı hâle getirerek Çeşme’nin kültürel mirasını daha görünür kılacağız” dedi.

Kent belleğine katkı sunacak

Çeşme Belediyesi, etkinlik sonunda ortaya çıkan rota hikâyeleri ve önerilerin önümüzdeki dönemde kent belleği ve turizm çalışmalarına dahil edileceğini açıkladı.