Eskişehir İzmir hızlı tren seferi şu an için bulunmuyor. İki kent arasında doğrudan bir YHT hattı yok. Yüksek hızlı trenle gitmek isteyen bir Eskişehirli için bugünkü tablo, aktarmalı ve uzun bir rota anlamına geliyor. Mevcut YHT ağı İstanbul, Ankara, Konya ve Sivas yönlerine uzanırken Ege bağlantısı hala inşaat aşamasında.

Eskişehir İzmir arası trenle nasıl gidilir?

Demiryolunu sevenler için seçenek tamamen kapalı değil. Ankara'dan kalkıp İzmir'e uzanan konvansiyonel İzmir Mavi Treni, güzergahı üzerindeki Eskişehir'den geçiyor. Kütahya ve Balıkesir hattını izleyen bu tren, hızlı olmasa da konforlu bir gece yolculuğu sunuyor. Ancak sefer süresi otobüse göre epey uzun olduğu için çoğu yolcu karayolunu tercih ediyor. Acelesi olmayanlar içinse pencere kenarında geçen bu klasik yolculuk hala keyifli bir alternatif.

Eskişehir İzmir hızlı tren hattı ne zaman gelecek?

Umutlar Ankara-İzmir YHT projesine bağlanmış durumda. 503 kilometrelik dev hat tamamlandığında başkent ile İzmir arasındaki yolculuk birkaç saate inecek. Projenin 2027'de hizmete açılması planlanıyor. Ancak burada Eskişehirlileri üzen bir detay var. Güzergah Polatlı'dan Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa üzerinden ilerliyor, yani hat Eskişehir şehir merkezine uğramıyor.

Eskişehir İzmir hızlı tren talebi karşılık bulur mu?

Kentin iş dünyası ve meslek odaları, demiryolu şehri Eskişehir'in İzmir bağlantısının dışında kalmasına uzun süredir itiraz ediyor. Ya mevcut projeye bir bağlantı eklenmesi ya da yeni bir güzergah kurulması talep ediliyor. Şimdilik resmi bir adım yok ama Ankara-İzmir hattı açıldığında Eskişehirliler için en hızlı formül, YHT ile Ankara ya da Polatlı'ya geçip oradan İzmir trenine aktarma yapmak olacak. Bu bile mevcut duruma göre ciddi bir zaman kazancı anlamına geliyor. Doğrudan hat içinse beklemekten ve talebi gündemde tutmaktan başka çare görünmüyor.